Basket, la Redel Viola attraversa lo Stretto per l’esame Castanea

Anticipo di Serie B interregionale. La Redel Viola attraversa lo Stretto e al Palatracuzzi di Messina affronta questa sera alle 19:00 il Castanea di coach Cavalieri.

Per la quindicesima di campionato la capolista affronta una trasferta complicata contro un avversario ostico e rinnovato dal mercato fin nelle ultime settimane. All’andata la Viola vinse controllando per larga parte la gara nonostante il tentativo di rimonta dei messinesi, ma il percorso dei neroarancio non prevede confronti né sguardi al passato: per coach Cadeo è tempo di fare il definitivo salto di qualità.

E questo, per il capitano Manu Fernandez e i suoi compagni, significherà affrontare ogni minuto delle prossime partite con il corretto approccio mentale, le giuste letture. Una prova di crescita ulteriore che l’allenatore reggino si aspetta dai suoi ragazzi e dalla loro prestazione a cominciare dal match di stasera.

L’avversario

Il Castanea è reduce dalla sconfitta esterna contro gli Svincolati di Milazzo, ma vive comunque un buon momento ed una metà classifica che dà a gruppo e società ulteriori stimoli e voglia di crescere.

Claudio Cavalieri, vecchia conoscenza del basket reggino, ha dovuto gestire una squadra rivoluzionata a inizio stagione dai numerosi innesti e ancora ritoccata nelle ultime settimane di mercato “invernale”. Il capitano, unico giocatore confermato dal roster dello scorso campionato, è Roberto Bellomo. Sotto canestro l’ex Viola Samuele Valente mentre Daniel Babb, l’australiano che ha occupato lo slot dello straniero fino a novembre, per motivi familiari ha dovuto salutare compagni e società ed è stato rimpiazzato da due nuovi acquisti, due ali forti: il lituano Ginas Mulevicius (ultimo acquisto) e, direttamente dalla Pallacanestro Antoniana, il classe ‘98 Davide Vona.

Sempre sugli esterni l’ottimo Yordany Angarica, ala esplosiva di origine peruviana ma romano di nascita, la punta di diamante Simone Roberto (top scorer finora dei messinesi con quasi venti punti di media a partita) e Dario Boccasavia, ala mestierante con esperienze in B nazionale a Cremona, inserito nel progetto messinese anche come istruttore e responsabile della U17. Via Villegas, Antolini e Istrefi, i gialloviola hanno completano le rotazioni con il neo acquisto Cassano e gli under Natalini e Giovani.

Ai nostri microfoni coach Claudio Cavalieri ci ha parlato del momento che sta vivendo il suo Castanea e il gruppo gialloviola: "Perdere a Milazzo ci sta, ma viviamo un momento positivo. Adesso abbiamo completato anche il roster, con Mulevicius che si sta ambientando. È un momento positivo che ci vede a metà classifica: penso che per questi ragazzi, che erano perlopiù sconosciuti, sia un punto di partenza importante. Abbiamo incontrato Milazzo e ora la Viola, il livello fisico e l'atletismo sale e in questi giorni abbiamo fatto qualche allenamento in meno per trovare le energie giuste per affrontare i neroarancio. Fino ad ora ce la siamo giocata con tutti, adesso il roster è più completo e dobbiamo tirare fuori gli artigli".

Prosegue il tecnico Messinese:

“Mi fa piacere che la Viola abbia ottenuto questi risultati e questa posizione in classifica, mi fa piacere per il pubblico di Reggio Calabria perché è una piazza che se lo merita, ma noi domani venderemo cara la pelle. Siamo nel nostro fortino, sicuramente avranno più pressioni di noi, perciò sono molto sereno sulla partita”.

Arbitri della serata i signori Arturo Tartamella di Trapani e Federico Catalano di Pedara (CT). La gara sarà trasmessa in diretta streaming