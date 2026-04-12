La Reggio Bic beffata all’ultimo secondo: passa l’Amicacci

A decidere il match è Tanghe, autore del tiro che vale il successo per gli abruzzesi

Sfuma sul più bello la vittoria per la Reggio Bic, che cede all’ultimo canestro contro l’Amicacci al termine di una gara intensa e combattuta fino alla sirena finale. A decidere il match è Tanghe, autore del tiro che vale il successo per gli abruzzesi: finisce 49-50 la penultima gara della regular season.

L’avvio sorride alla formazione di casa, trascinata da un ispirato Juninho Clemente. Il brasiliano inaugura il match dalla lunetta con tre tiri liberi a segno, dando il via a un parziale di 5-0 che mette subito in difficoltà gli ospiti. La Reggio Bic spinge e trova anche il +7 grazie a buone soluzioni offensive e a una difesa attenta. Tuttavia, l’Amicacci reagisce con determinazione, ricucendo lo strappo fino al -2 e poi trovando il pareggio. Il primo timeout chiamato da coach Cugliandro non basta a fermare l’inerzia: il primo quarto si chiude sul 15-17 per gli abruzzesi.

Nel secondo periodo la gara resta equilibrata, ma caratterizzata da diversi errori da entrambe le parti. L’Amicacci prova ad allungare, mentre la Reggio Bic fatica a trovare continuità offensiva, anche a causa della serata complicata del capitano Sripirom. Nonostante ciò, i padroni di casa riescono a limitare i danni grazie a uno sforzo corale, andando all’intervallo lungo sotto di appena due punti sul 25-27.

Al rientro in campo, i reggini trovano anche il vantaggio, ma la risposta degli ospiti è immediata. Il terzo quarto scorre sul filo dell’equilibrio, con continui ribaltamenti e nessuna delle due squadre in grado di prendere il largo. La Reggio Bic riesce anche a portarsi sul +2, costringendo coach Di Giusto al timeout, ma il finale di frazione premia ancora l’Amicacci, avanti 36-39.

L’ultimo quarto è carico di tensione. Le due squadre si affrontano punto a punto, consapevoli del peso della posta in palio. A metà periodo regna la parità, poi è ancora Clemente a prendersi la scena con una tripla che riporta avanti i suoi. Lo stesso brasiliano firma anche il +4, ma l’Amicacci non molla e torna rapidamente a contatto.

Nel finale, la Reggio Bic conduce di una lunghezza a 47 secondi dalla sirena. Coach Cugliandro chiama timeout per organizzare la difesa, ma nell’azione decisiva Tanghe riesce a trovare lo spazio giusto e segna il canestro del sorpasso. L’ultimo tentativo dei reggini non va a buon fine e il match si chiude con la beffa: 49-50 per l’Amicacci.

Il tabellino

Reggio Bic: Rukavisnikovs 10, Castro, Marcondes 21, Bundzins, Trabuchet 11, Šimonek, Messina 2, Sripirom 5. Allenatore: Cugliandro

Amicacci: Benvenuto 11, Carvalho 6, Mehiaoui 8, Topo 9, Hannson, Tanghe 8, Giuranna, Mandjam, Boganelli 4, Greco, McIntyre 4. Allenatore: Di Giusto