Basket: Reggio Calabria ospiterà la EYBL Superfinal Under 20

Dal 9 al 12 aprile 2026, la città di Reggio Calabria sarà protagonista assoluta del basket giovanile europeo ospitando la EYBL Superfinal Under 20, la fase finale della European Youth Basketball League, una delle competizioni giovanili più importanti e prestigiose a livello continentale.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’ASD VIS Reggio Calabria Basket, vedrà la partecipazione di 12 squadre qualificate dopo un lungo e selettivo percorso di qualificazione. Tra queste ci saranno anche la formazione di casa della VIS Basket RC e una squadra ospite proveniente da New York.

Circa 300 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori arriveranno in città, accompagnati da numerose famiglie provenienti da diversi Paesi europei. Reggio Calabria sarà l’unica sede italiana a ospitare questa Superfinal nell’edizione 2026.

Le gare si disputeranno presso le importanti strutture sportive cittadine del PalaCalafiore e di Pianeta Viola, con un’organizzazione che coinvolgerà attivamente il territorio e le realtà locali.

“Questa Superfinal, dichiara Luigi Di Bernardo, presidente dell’ASD VIS Reggio Calabria Basket, rappresenta un appuntamento di altissimo livello sportivo internazionale e conferma Reggio Calabria come punto di riferimento per il basket giovanile e per l’organizzazione di grandi eventi. Data la sua importanza, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria e ATAM hanno subito riposto grande fiducia nell’Evento, abbracciandolo in toto con un grande supporto al Comitato Organizzativo.

L’EYBL Superfinal Under 20 non è solo un evento sportivo di eccellenza tecnica: le squadre partecipanti arrivano da un percorso altamente competitivo e rappresentano il meglio del basket giovanile europeo. Allo stesso tempo, l’evento ha un forte valore sociale e culturale, diventando un’occasione di incontro tra culture diverse, tutte unite dalla passione per la pallacanestro e dai valori fondamentali di fair play, inclusione, rispetto e cooperazione.

La presenza delle delegazioni internazionali contribuirà a rafforzare l’immagine di Reggio Calabria come città aperta, dinamica e capace di dialogare con l’Europa.

L’arrivo di atleti, staff e famiglie da tutta Europa, prosegue Di Bernardo, rappresenta una straordinaria opportunità di promozione territoriale per la nostra Città, soprattutto in questo periodo considerato di bassa stagione”. L’Evento si inserisce perfettamente nella strategia che lega sport e turismo, valorizzando Reggio Calabria come destinazione capace di ospitare manifestazioni di respiro internazionale.

L’accesso alle gare sarà gratuito ed auspichiamo una grande partecipazione da parte di tutta la Città”.

Per quattro giorni Reggio Calabria diventerà il palcoscenico del futuro del basket europeo, unendo sport di alto livello, scambio culturale e promozione del territorio.