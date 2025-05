Basket a Reggio Calabria: al via i corsi di Shooting improvement. I dettagli

E’ il momento di migliorare. Fare leva sul lavoro sui fondamentali, e crescere tecnicamente al tiro. Prendono il via i corsi di basket organizzati dai coach Giovanni Rugolo (Allenatore Nazionale) e Andrea Pellicanò (Istruttore Giovanile).

La novità assoluta, a marchio Aleandre, è che, oltre che presso la Palestra “Piero Viola”, Scatolone, i corsi si svolgeranno presso la nuova struttura “outdoor” presso la Cittadella dello Sport di Ravagnese (Rc).

Con un team qualificato che include anche il preparatore fisico nazionale Fabio Falcomatà e il preparatore di base Santo Vazzana, i corsi mirano a sviluppare non solo le abilità tecniche, ma anche i valori dello sport, come il lavoro di squadra, la disciplina e la crescita personale.

“Il basket è divertimento, l’allenamento è sacrificio, la vittoria è gioia, la squadra è gruppo, la sconfitta è riconoscere i propri limiti e migliorarli“, recita la citazione che accompagna la presentazione del progetto, sintetizzando lo spirito con cui i giovani atleti verranno guidati.

Le attività di minibasket e della categoria Under 13, continueranno, inoltre, per tutto il mese di Giugno presso il nuovo campo “Outdoor” della Cittadella dello Sport.

Sarà necessario per i tesserati di altre società iscriversi dopo aver ricevuto il relativo nulla osta dalla società di provenienza.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Andrea Pellicanò al 328 3732115 o Giovanni Rugolo al 339 3149833.

Un’opportunità per avvicinarsi al basket con professionisti esperti, in un ambiente che punta a formare non solo campioni, ma anche persone.