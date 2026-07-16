Basket: oggi è il giorno del ripescaggio. Cresce l’attesa in casa Viola

È il giorno più atteso. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14, si riunirà il Consiglio Federale della Fip, chiamato anche a ratificare i ripescaggi nel campionato di B Nazionale. Non sembrano esserci ormai più dubbi: il posto lasciato libero dalla Basket Jesi Academy, che ha rinunciato all’iscrizione, dovrebbe essere assegnato alla Pallacanestro Viola Reggio Calabria.

Manca soltanto l’ufficialità, ma l’attesa resta alta sia all’interno della società neroarancio sia tra i tifosi. Dopo settimane di speranze e indiscrezioni, il verdetto definitivo dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio.

Per la Viola si tratterebbe di un salto importante e l’inizio di una nuova fase per il progetto sportivo del club, che partirà da una nuova guida tecnica, individuata in Michele Carrea.