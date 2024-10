Basket serie C Silver – Vis, Di Bernardo: ‘E’ stata una vera impresa. I nostri giovani, il nostro orgoglio’

Si era parlato di impresa ed alla fine impresa è stata. La Vis Reggio Calabria al quarto confronto è riuscita a superare i quotatissimi avversari della Bim Bum Rende con il punteggio di 85-79. Un match giocato punto a punto e poi deciso da una serie di giocate che hanno consentito l’allungo definitivo e quindi la vittoria. Davanti ad un buon numero di spettatori, la compagine reggina, quindi, supera un ostacolo durissimo ed ora avrà più di quindici giorni di tempo per preparare la finale, in programma il prossimo 28 di aprile.

Il presidente Luigi Di Bernardo entusiasta per quanto fatto dalla sua squadra, non riesce a nascondere emozione e soddisfazione:

“Sono immensamente felice, perché con un gruppo di giovani si puntava alla salvezza ed invece è arrivata la finalissima. C’era tanta gente al Botteghelle a sostenerci, il nostro capitano Warwick ci ha fatto tremare con una serie di errori, poi ha messo dentro quella bomba da tre ci ha consentito di effettuare un parziale importante a nostro favore.

E poi quel tiro di Gabriele Curciarello, un giovanissimo del 2003 che ha segnato il momento di svolta dell’incontro, una grande gioia per lui, una straordinaria e unica emozione per la società. Adesso abbiamo tutto il tempo per prepararci all’ultimo atto di una stagione che rimane comunque indimenticabile”.