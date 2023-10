Basket: Smorto è un nuovo giocatore degli Stingers. La scheda

Un ingaggio importante per una squadra neo promossa in serie C

Antonio Smorto è un nuovo giocatore degli Stingers Reggio Calabria. Dopo aver vestito le maglie di Catanzaro, Botteghelle e Dierre nella passata stagione, gioca ancora una volta nella sua città.

Già nella gara di sabato, vinta contro Cocuzza, con i suoi tredici punti ha dimostrato esperienza e caparbietà, da spendere in un buon gruppo costruito con equilibrio e saggezza.

La sua storia parla chiaro, Smorto mostra le sue qualità nella giovanile della Viola, dove esordisce nei campionati senior e viene convocato nelle selezioni azzurre, partecipando a manifestazioni nazionali ed internazionali, giocando al fianco di atleti storici.

Il suo curriculum è importante, ha vestito la canotta di Matera, Omegna, le romane Luiss e Stella Azzurra (dove ha vinto da MVP e protagonista una Coppa Italia), Ravenna (in serie A2) Moncalieri, San Severo e Bisceglie, prima di tornare a Matera diventando un leader indiscusso della squadra.

Dopo la firma in B a Catanzaro è stato bloccato da un infortunio, poi Reggio come sempre nel suo cuore. Un ingaggio importante per una squadra neo promossa in serie C, che in quattro gare ha conquistato quattro punti dimostrando di possedere qualità e margini di miglioramento.