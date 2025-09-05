Basket – Viola, Agbortabi: ‘Qui si respira un’aria speciale’

Riccardo Agbortabi, lungo classe 2000, ritorna in Calabria ed ha scelto la Redel. Tra i volti nuovi della prossima stagione, ecco le sue dichiarazioni al termine dell’amichevole “da ex” contro il Catanzaro.

“Ho scelto la Viola per la grinta, per l’ambiente che circonda la squadra, per la voglia di vincere. Qui si respiri un’aria speciale, fatta di passione e obiettivi ambiziosi. Ho voglia di contribuire per portare la squadra il più in alto possibile”.

Sulla stagione, il centro prosegue.

“Mi aspetto una stagione interessante. Siamo una squadra composta da dieci senior, dove tutti possono dare il proprio contributo. Un roster veramente molto competitivo e con tanta voglia di fare”.

Riccardo ritrova Marini, ma non solo.

“Conoscevo già Fiusco e Clark, e ritrovarmi con Leonardo è stato fantastico. Vedo già una grande chimica tra di noi e questo è fondamentale per partire con il piede giusto. Per il resto stiamo lavorando bene. Il PalaCalafiore? Ci ho giocato in passato, so com’è l’atmosfera e so quanto i tifosi possano fare la differenza”.

Agbortabi ha voluto concludere con un messaggio diretto ai sostenitori neroarancio.

“Non vedo l’ora di vedervi, di abbracciarvi e di condividere con voi questa avventura. Dovremo essere in tanti, uniti, per vincere insieme e soprattutto per divertirci!”.