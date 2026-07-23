Basket, Viola: nuovo campionato, nuovo coach. Chi è Michele Carrea

Dopo la grande gioia per il ripescaggio in serie B Nazionale, la Viola ha avviato subito la programmazione per la stagione che verrà. Già detto di Giulio Cadeo che si occuperà di settore giovanile, per la guida della prima squadra, confermate le indiscrezioni e ufficializzato il nuovo coach Michele Carrea.

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La carriera

Nato a Milano il 20 maggio 1982, Michele Carrea inizia la sua carriera da allenatore nelle giovanili di Urania Milano, Junior Casale, Virtus Siena e infine Casalpusterlengo, con cui diventa Campione d’Italia U19. Dal 2015 al 2019 ricopre il ruolo di head coach alla Pallacanestro Biella in A2, vincendo il premio di miglior allenatore del campionato 2016-17. A seguire la chiamata di Pistoia nella massima serie ma la squadra toscana è costretta a rinunciare alla Serie A nell’estate del 2020 e, al termine della stagione, Carrea sceglie di lasciare Pistoia per Treviglio. Dopo l’esperienza nella bergamasca, Carrea sposa l’ambizioso progetto della Rucker San Vendemiano in Serie B, i veneti sono quindi protagonisti di un’ottima stagione che si conclude contro la squadra che vincerà quel campionato. Negli anni scorsi a Cantù come assistente allenatore, coach Carrea ha contribuito all’importante lavoro svolto dallo staff tecnico canturino con il ritorno della società lombarda nella massima serie e la vittoria della Coppa Italia.

Coach Michele Carrea arriva a Reggio per allenare la Viola con un bagaglio importante di esperienze, la consapevolezza delle sfide che lo attendono e con l’entusiasmo necessario per condurre la squadra neroarancio verso obiettivi sempre più ambiziosi.