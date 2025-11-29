La Viola arriva alla sfida del weekend con il vento in poppa

“Sì, è un momento positivo per noi – conferma Leonardo Marini. – Due partite che ci hanno fatto ritrovare il buon umore e ci consentono di lavorare bene”.

La trasferta di Matera non è una partita come le altre.

“E’ una gara difficile loro in casa. Hanno ritrovato pure il pubblico da un paio di partite; quindi, il palazzetto sarà sicuramente pieno perché Matera è una città calda per il basket. Sarà una partita tosta fisicamente. Bisognerà mettere a posto due cose a livello tattico”.

Marini, che in questo torneo ha già vinto in passato, sa bene cosa serve per arrivare in alto e vede ancora tantissimo spazio di crescita per la sua Viola.

“Sicuramente tanti margini di miglioramento, e non si smette mai di migliorarsi giorno dopo giorno. C’è una squadra che deve cercare di trovare un proprio equilibrio ancora, perché secondo me siamo ancora in quella fase di lavoro in cui dobbiamo capire bene chi dobbiamo essere in campo. Però abbiamo un margine di miglioramento esponenziale”.

Uno dei nuovi arrivati che sta dando il suo contributo è Marco Laganà. Cosa ne pensa il lungo?

“Conoscevo già Marco. Obiettivamente che ha un gran talento…”.