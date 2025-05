Basket, Viola: vincere senza se e senza ma. Pubblico arma in più

Vincere, senza se e senza ma. Tocca dimenticare il fatale terzo quarto di gara UNO.

A Reggio Calabria questa sera la Viola ha l’obbligo di provarci e di ribaltare qualsiasi tipo di pronostico.

Dopo la sconfitta in gara uno subita a Monopoli, il team di coach Cadeo ritrova nuovamente il pubblico amico, arma che potrebbe divenire basilare per una rimonta che, considerato il brutto momento di risultati sarebbe clamorosa.

Le due contendenti si conoscono già e molto bene: 3 a 0 durante il cammino per il team pugliese che ha chiuso al comando la seconda fase del Play In Gold.

La Redel nella sfida di andata sfiorò il colpaccio in trasferta cedendo il passo a Monopoli solo nelle battute finali; gara da dimenticare invece al PalaCalafiore con i neroarancio mai in partita nella gara di ritorno.

Gara mentale più che tecnica o atletica per i neroarancio nel mercoledì reggino.

Nel roster pugliese il pivot Preira, l’esterno Pazin ingaggiato dalla B1, Donato Vitale l’ex che ha ben figurato nelle due partite precedenti, il lungo Spatti, il duttile Milosevic gli ex Molfetta Calisi e Formica e l’ex Redel che ha fatto molto bene nella passata stagione in neroarancio, Thomas Aguzzoli.

Simonetti e compagni proveranno a vendere cara la pelle in un momento topico di dentro o fuori.

Appuntamento dunque alle 20.30.

Arbitrano i signori Mauro Sacco di Salerno e Luca Moriello di Marcianise.

Botteghino del PalaCalafiore aperto dalle ore 18,30