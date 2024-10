Basket – Game Over C Silver, il diktat del presidente Di Bernardo: “Ripartiamo subito, programmando insieme”

Il post su facebook del massimo dirigente della Dielnet Vis Reggio Calabria.

Il comunicato di ieri della Federazione Italiana Pallacanestro , a primo impatto ha lasciato un vuoto amplificato dalla solitudine sociale che ci costringe a stare in casa a causa di questo terribile virus, ma solo a primo impatto, tutti abbiamo paura, ma le sfide vanno affrontate con coraggio.

Nel nostro piccolo, oggi la Vis inizia la sua programmazione , UNITI , questo sarà il dictat per la stagione 2020/2021.

Già oggi inizieremo a confrontarci con altre realtà, reggine, per provare, anche quest’anno, a dar vita ad un idea comune di pallacanestro sostenibile ed a lungo termine seguendo la linea young che la Vis ha già iniziato da qualche anno. Si parla tanto di anno zero, la speranza e’ che la Fip in tempi brevi, disponga delle misure, soprattutto economiche , che possano ” riempire ” i vari campionati nella prossima stagione.

Dimezzamento dei parametri e fideiussioni, magari anche qualche incentivo per chi volesse intraprendere campionati nazionali, questa potrebbe essere una ricetta giusta per far ripartire il nostro amato sport.

#newseason2020_21 #unitiperilbasket