Basket: attenti al colpo. La Vis ingaggia un giovane promettente

L’Academy consolida così il suo progetto multiculturale, che unisce scouting internazionale a formazione d’eccellenza, come dimostrano i recenti successi nella tappa di Budapest dell’EYBL e il titolo regionale Under 16 conquistato in Calabria.

E proprio dalle precedenti esperienze della Vis, in ambito internazionale è arrivata la firma di un giovane talentuoso visto all’opera durante la tappa Eybl di Milazzo.

Ingaggiato Kalen Meneses.Cileno e Svizzero con tanta voglia di fare bene.

Ala piccola che sa giocare anche vicino al “ferro”.

Classe 2009, giovane di assoluta prospettiva.

L’arrivo del giovane croato rappresenta l’ultimo tassello, in ordine di firma, di una strategia che ha visto recentemente approdare a Reggio Calabria talenti come il croato macedone Mitreski, cavallo di ritorno, l’italiano Erik Martin, il turco Kemal Kureki, il macedone Metodi Sokolov, il kosovaro Erion Hoxha, il croato Dino Danovic ed il norvegese Hagman Oscar Mikael. Un progetto che mira a creare un ambiente multiculturale e competitivo, come dimostrato dai recenti successi nella tappa di Budapest dell’EYBL e dal titolo regionale Under 16 di Calabria. A guidare questa realtà sempre più strutturata troviamo un qualificato staff tecnico composto da Coach Pierotti, esperto formatore proveniente dall’Umbria, il recruiter macedone Goran Zinzirovski e il coach americano Jamaal Womack, con esperienze in NCAA e trascorsi da cestista, anche in Italia, anche alla Vis del Presidente Di Bernardo. La VIS Mediterranean Basketball Academy continua così il suo cammino nel panorama cestissimo giovanile, unendo scouting internazionale, formazione d’eccellenza e attenzione alla crescita umana dei propri atleti, con l’obiettivo di portare sempre più in alto il nome di Reggio Calabria.