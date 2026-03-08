Primarie csx, Battaglia incontra i Giovani Dem: ‘Vi sprono a fare politica, riguarda ogni aspetto della nostra vita’ – FOTO

Il candidato del Pd ha firmato il documento dei Giovani democratici con proposte su lavoro, sport, studio, periferie, cultura e terzo settore

Un confronto diretto, partecipato e ricco di spunti quello che ha visto protagonisti i giovani reggini nell’incontro con il candidato unitario del Partito democratico alle primarie del centrosinistra del 15 marzo, Domenico Battaglia, svoltosi alla pasticceria Fragomeni. Presenti anche il segretario provinciale Giuseppe Panetta, la segretaria cittadina del Partito Valeria Bonforte, e poi consiglieri e assessori e tanti simpatizzanti.

Ad aprire il confronto è stato Nicola Malara, componente dell’Assemblea nazionale dei Giovani Democratici:

“Non è solo un incontro politico – ha chiarito – ma un momento di confronto aperto a tutte le realtà giovanili. I Giovani democratici hanno elaborato un documento di proposte concrete, per una visione pragmatica del futuro della città. Ricordiamoci sempre che l’Amministrazione attuale ha riportato la luce, in senso letterale oltre che dal punto di vista dei conti in regola”.

Nel suo intervento, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha ricordato il valore dell’impegno politico e del protagonismo delle nuove generazioni.

“Vedervi qui – ha raccontato – significa tornare alle mie prime esperienze politiche. Quella stagione me la porto ancora dentro: è da lì che parte tutto. Abbiamo attraversato anni difficili, dal terrorismo alle tensioni sociali. Fare politica significava assumersi la responsabilità di costruire condizioni migliori per chi sarebbe venuto dopo. Al Comune siamo partiti dalle macerie e oggi chi ha creato le condizioni del tracollo tenta di proporsi come salvatore”.

Da qui l’invito alle nuove generazioni «a fare politica perché la politica riguarda ogni aspetto della nostra vita». Il candidato del Pd ha ribadito:

“Quando c’è amore per la vita e per la propria città si mettono al servizio le relazioni, si ascolta e si cerca di capire. In questi anni abbiamo costruito anche molte infrastrutture immateriali, che non sempre si vedono, ma rappresentano la spina dorsale della comunità. Oggi Reggio è una città che ricomincia a pensare al futuro, con una rinnovata attenzione e con stakeholder pronti a investire”.

Rivolgendosi ai giovani, Battaglia ha evidenziato:

“Dovete restare a Reggio e per farlo dovete poter trovare lavoro qui, vivere in una città in cui ci si può curare, studiare e immaginare il proprio futuro. Le altre istituzioni devono stare intorno al Comune e sostenere questo percorso”.

Leggi anche

La firma sul documento dei Giovani democratici

Battaglia, infine, ha firmato un documento presentato dai Giovani democratici, impegnandosi a inserire nel programma per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 le proposte emerse dal confronto: misure per favorire l’occupazione giovanile, anche attraverso il recupero di immobili comunali da destinare a hub di lavoro e south working; sostegno allo sport giovanile con voucher universali e supporto alle società dilettantistiche; interventi sul diritto allo studio, con trasporti agevolati e servizi dedicati agli studenti; programmi di riqualificazione delle periferie con centri giovanili, parchi di quartiere e interventi di decoro urbano; rafforzamento della collaborazione con il terzo settore; e investimenti nella cultura e nella produzione artistica, valorizzando le strutture e gli spazi della città.