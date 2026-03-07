Primarie a Reggio, definite sedi e orario

Tutte le sedi dove si voterà per le primarie, orari e info. Lotta a 3 per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra

Il Comitato Organizzatore ha definito le sedi dove si svolgeranno le elezioni primarie del centrosinistra per la selezione del candidato Sindaco di Reggio Calabria nel 2026. Elezioni che si terranno nella giornata unica del 15 marzo a partire dalle ore 9,00 e in continuità fino alle ore 20,00.

A contendersi la candidatura unitaria, come è ormai noto, saranno Domenico Donato Battaglia del Partito Democratico, Massimo Canale del Movimento ”Onda Orange” e Giovanni Muraca della forza politica “Casa Riformista-Italia Viva per la Calabria”.

La coalizione di partiti, movimenti civici ed associazioni che sostengono i candidati delle primarie comprende il Partito Democratico, il Movimento “Onda Orange”, la forza politica “Casa Riformista-Italia Viva per la Calabria”, il partito Socialista Italiano, il partito della Rifondazione Comunista, l’alleanza politica Verdi-Sinistra “AVS”, il Partito del Sud e i gruppi consiliari “Democratici e Progressisti”, “Reset”, “La Svolta”, “Sintesi”, “Innamorarsi di Reggio”.

Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano già compiuto 16 anni, muniti di documento ufficiale che riporti la residenza nel Comune di Reggio Calabria, previa sottoscrizione della Carta dei valori del centrosinistra reggino e versamento del contributo minimo di 1 €.

Gli elettori votanti dovranno recarsi nelle sedi dei seggi coerentemente all’indirizzo di residenza riportato nel documento da esibire prima del voto.

Le sedi di svolgimento delle elezioni sono quelle indicate nel prospetto di seguito riportato.

Centro Storico Sede ACLI Via Possidonea, 31 Pineta Zerbi-Tremulini-Eremo Sede ex 2^ Circoscrizione Via Lupoi, 26 Santa Caterina-San Brunello-Vito Sede ex 3^ Circoscrizione Via Montello, 10 Trabocchetto-Condera-Spirito Santo Sede Italia Viva-Casa Riformista Via Pasquale Andiloro,103 Rione Ferrovieri-Stadio-Gebbione Sede Circolo AVS-Reggio Sud Via Sbarre Inferiori, 84 Sbarre Sede ex 6^ Circoscrizione Via Graziella, 5 San Giorgio-Modena-San Sperato Sede Circolo PD Via Ciccarello, 22/B Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe Sede Circolo PD Piazza Matteotti- Catona Gallico Sanbatello Villaggio Baia dello Stretto Lungomare Natale De Grazia, 267 Archi Sede ex 10^ Circoscrizione 10 Villaggio CEP, Lotto XX Ortì-Podargoni-Terreti Locali accanto Chiesa Straorino Via Provinciale Straorino Cannavò-Mosorrofa-Cataforio Auditorium Chiesa di Santa Maria della Neve Via Riparo Vecchio Ravagnese Sede Centro Civico Via Ravagnese Superiore Gallina Sede ex Municipio di Gallina Via delle Rimembranze Pellaro Sede Centro Civico Via Nazionale, 124 – Pellaro

Il Comitato organizzatore resta impegnato per garantire la massima partecipazione ed accessibilità agli elettori residenti nel Comune di Reggio Calabria con la significativa novità di consentire il voto anche ai giovani che hanno già compiuto i 16 anni di età al fine di suscitare interessi e responsabilità oltreché valorizzare nuove energie, competenze ed idee.