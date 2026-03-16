Primarie centrosinistra, Battaglia: ‘Da domani a lavoro con la coalizione’

“Oggi si è celebrata una bellissima giornata di partecipazione di popolo con condizioni atmosferiche anche avverse, però la risposta che Reggio e i reggini danno ogni volta è entusiasmante. Per cui bene ha fatto la coalizione a richiedere le primarie, io ero il candidato unico del Partito Democratico e veramente oggi ringrazio tutti, perché sono stati tutti con me, ed è una prima risposta importante. L’unione del partito ci fa essere fiduciosi anche che da domani si lavori con la coalizione“.

Queste le parole a caldo del sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Domenico Battaglia, vincitore assoluto della primari del centrosinistra e prossimo candidato alle elezioni comunali.

“Un saluto ovviamente – prosegue Battaglia – sia a Giovanni Muraca che a Massimo Canale, abbiamo fatto questa cavalcata ricca, più con voi che con la gente, però molto molto positiva. Credo che già da domani saremo insieme a costruire condizioni per un centrosinistra vincente a Reggio. Consentitemi anche di dire che Reggio ha dato anche una grandissima risposta di affetto nei miei confronti: mi sono sentito veramente avvolto da abbracci, saluti continui stamattina nei seggi. È una situazione emozionante che mi ha scosso, mi ha colpito e mi conferma nell’idea che noi ancora potremo e sapremo recitare un grandissimo ruolo a fine maggio e alle prossime elezioni”.

La dedica al fratello ed alla famiglia del centrosinistra

“Ho tante dediche, la dedico a uno che non mi ha potuto votare che è mio fratello e che purtroppo non sta bene, quindi ci sarebbe stato. A tutti noi, alla mia famiglia, magari trascurata ma sempre con me, alla famiglia del Partito Democratico, alla famiglia del centrosinistra. Credo molto nell’idea anche umana della politica, l’idea che si possa essere uguali a come si è, e al contempo recitare dei ruoli istituzionali importanti. Io credo che questo sia il mio profilo, lo metterò in campo da subito, ma la gente già mi ‘percepisce’, mi porto dietro la storia importante del centrosinistra in questa città e la vogliamo mettere subito a disposizione dei cittadini di Reggio”.

I numeri dell’affluenza alle primarie reggine sono stati sostenuti per la prima volta anche dal voto dei sedicenni:

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