Primarie centrosinistra a Reggio: i risultati definitivi sezione per sezione

I risultati definitivi delle primarie del centrosinistra di Reggio Calabria hanno incoronato Domenico Battaglia come candidato ufficiale per le elezioni comunali di maggio. Con 3278 voti, Battaglia ha ottenuto il 48,79% dei consensi, superando ampiamente gli altri concorrenti.

I risultati degli altri candidati

A seguire, Canale ha ottenuto 1334 voti (19,86%), mentre Muraca ha raggiunto 2119 voti (31,54%). Le schede bianche sono state 9, le nulle 23, e le contestazioni sono state 46.

La vittoria di Battaglia nelle sezioni

Battaglia ha vinto in tutte le sezioni, con l’eccezione della sezione 4, quella di Trabocchetto-Condera-Spirito Santo, sede del quartier generale di Italia Viva-Casa Riformista e di Muraca, dove quest’ultimo ha avuto la meglio con 395 voti, rispetto ai 325 di Battaglia. Nonostante questa sconfitta parziale, Battaglia ha dominato in tutte le altre sezioni.

La sfida delle elezioni comunali

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Partendo da questa legittimazione popolare Battaglia ora si prepara ad affrontare la sfida delle elezioni comunali di maggio, con l’obiettivo di guidare la città di Reggio Calabria nei prossimi anni.