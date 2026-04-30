Dierre, Inguaggiato: ‘Abbiamo già giocato sul loro campo, è un vantaggio. Jovan sta tornando’

A poche giorni da gara 1 dei playoff, in programma in casa dell’Olympia Comiso, coach Francesco Inguaggiato analizza con fiducia il momento della sua squadra. Dopo l’ultima giornata di Poule Promozione, il destino ha voluto che la stessa avversaria si ripresenti sulla strada dei reggini nel turno decisivo della post-season. E proprio quella partita, giocata sul campo del Comiso, potrebbe rivelarsi un’arma in più.

“Parte un nuovo campionato, lo abbiamo detto tantissime volte. Non sarà facile, perché Comiso ha dimostrato di essere una squadra tosta, completa e anche lunga“.

Alla domanda su che tipo di serie si aspetta, il coach non ha dubbi: “Spero e penso che sia una serie combattuta. Io non la vedo come una cosa negativa, aver giocato in casa loro l’ultima partita. Abbiamo avuto modo di conoscerli meglio. So che vale anche per loro, ma noi non avevamo mai giocato contro di loro, avevamo saltato l’andata in casa. Il caso ha voluto che giocassimo con loro e io la vedo come una cosa positiva: avere già giocato là“.

Tra le note positive della settimana, il recupero di un giocatore importante come Miljianic. “Jovan è rientrato e sta abbastanza bene. Non lo abbiamo utilizzato al 100%, ma sta migliorando. Abbiamo ancora due settimane, quindi prevedo che dovrebbe stare molto bene per la prima dei playoff“, annuncia Ingaggio, consapevole di quanto possa essere decisivo avere l’intero roster a disposizione nelle partite che contano.

Il tecnico bianco-blu guarda al futuro con ottimismo, nonostante qualche risultato negativo nelle ultime uscite. “In virtù delle vicissitudini che abbiamo avuto e del nuovo, fra virgolette, organico – anche se abbiamo nuove gerarchie e nuove dinamiche – io sono contento di quello che ho visto finora. Lo so che ancora è mancata la vittoria, ma vedo la squadra che sta rispondendo bene e che sta crescendo“.

Secondo Ingjaggkatl, i playoff si decideranno su dettagli precisi: “Con chi avrà i nervi più saldi, con chi lotterà di più e con chi giocherà forse un po’ più con la testa per cercare di portare a casa i due punti delle due partite che ti consentiranno di passare il turno“.

Oltre al basket, il coach racconta anche il suo legame con la città dopo il suo ritorno in Italia dagli Usa dal suo Texas. “Reggio Calabria è una città che mi ha dato un’accoglienza incredibile. Io mi trovo strabene. Ho avuto un welcoming da parte di tutta la gente reggina che è stata una cosa bellissima per me e per la mia famiglia. È stata una bella esperienza finora e vorrei che si concludesse nel migliore dei modi”.