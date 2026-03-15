Primarie a Reggio, Mimmetto vince la… Battaglia

"Al lavoro da stasera per la formazione delle liste" ha detto il candidato sindaco a CityNow. E un messaggio agli avversari: "Il csx c'è"

È Domenico Battaglia il vincitore delle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria.

Al termine della giornata di voto, il candidato sostenuto dal Partito Democratico conquista la preferenza degli elettori e diventa ufficialmente il candidato sindaco della coalizione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Nonostante lo spoglio sia ancora in corso, il divario fra i tre candidati è cosi ampio da poter confermare la vittoria dei dem.

Una giornata di partecipazione democratica che ha visto i cittadini recarsi alle urne nelle quindici sedi allestite in città, con i seggi aperti dalle 9 alle 20. Alle primarie hanno potuto partecipare anche i sedicenni, in una scelta che ha puntato ad ampliare la platea dei votanti e coinvolgere maggiormente la città nel percorso politico del centrosinistra.

In corsa per la candidatura c’erano tre nomi: Domenico Battaglia, espressione del Partito Democratico, Massimo Canale, sostenuto dal movimento Onda Orange, e Giovanni Muraca, candidato di Casa Riformista-Italia Viva.

Battaglia ha ottenuto il maggior consenso, superando (al momento) la percentuale del 50%.

“Da stasera siamo in campo per la formazione delle liste – ha detto il candidato sindaco a CityNow. Da stasera, ha ribadito, e non da domani. Parleremo con tutti. Volevamo anche mandare un messaggio chiaro alla coalizione avversaria. Il centrosinistra c’è”.

E sui sentimenti del momento:

“C’è una grande soddisfazione – ha detto Battaglia. Per avere accanto il partito democratico. Un percorso fatto sempre dalla stessa parte. Tanto affetto da parte dei cittadini. Un messaggio bellissimo. Ci ho messo la faccia ma anche il cuore”.

In programma, probabilmente già in serata, un punto stampa da parte del Partito Democratico.

Secondo i dati appresi, al secondo posto della corsa alle primarie si è classificato Muraca ed al terzo Canale.

Adesso, non resta che scoprire il nome dello sfidante, della coalizione di centrodestra, per la corsa a Palazzo San Giorgio.