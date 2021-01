Reggio, Lions Club Host regala giocattoli ai bimbi della Piccola Opera Papa Giovanni

Un carico di regali ha raggiunto la Casa Accoglienza “Piccola Opera Papa Giovanni”.

Befane speciali per i bimbi della Piccola Opera Papa Giovanni

Di buon ora si sono presentate alle porte del Centro diocesano di via Ferraris delle “befane” speciali, ed hanno consegnato alle operatrici degli splendidi giocattoli destinati ai 23 bambini che vi si trovano accolti. Una “befana” che aveva le sembianze dei responsabili del Service “Per il sorriso di un bambino” del Lions Club Reggio Calabria Host.

Guidati da Sandro Borruto, responsabile Distrettuale per la Calabria del Service, il Presidente del Club Giuseppe Strangio accompagnato dai soci Giuliana Barberi e Pino Tripodi hanno recapitato un regalo per ciascuno dei bambini della Casa Accoglienza pensato apposta per loro, da quello per la più piccola di soli 8 mesi, al più grande di 16 anni.

Si tratta di un gesto di solidarietà e di amore per i bambini in occasione delle festività natalizie che i Lions del Distretto guidato dal Governatore Antonio Marte hanno inteso promuovere anche quest’anno mettendo in rete le energie dei Club.

Il Service, coordinato dalla Specialist Distrettuale Maria Rosaria Barletta Fusco, si ripete da 23 anni e porta un sorriso sul viso dei bambini meno fortunati che hanno bisogno più di altri di una carezza e di un gesto di affetto, specie ora che la pandemia in atto, rende tutto più difficile e precario. Quest’anno il Lions Club Reggio Calabria Host ha inteso farsi promotore di questo progetto concretizzandolo proprio alla vigilia delle festività dell’Epifania.

Giocattoli ma non solo.