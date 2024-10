Il bene unico, la Reggina. Tifosi tornate!

Sono giorni frenetici in casa Reggina. Scuole, scuole calcio, convegni, si batte ogni strada per creare coinvolgimento e riportare almeno un minimo di entusiasmo. Il presidente Praticò ci sta provando mettendoci il massimo dello sforzo e senza lasciare nulla di intentato, l’obiettivo è quello di rendere il Granillo più vivo e rumoroso rispetto alle ultime uscite.

Il compito non sarà semplice, il lungo periodo di indifferenza ed un avversario non particolarmente altisonante potrebbero creare ancora delle resistenze, ma l‘obiettivo primario è quello di tornare a smuovere le coscienze di tutti quei tifosi che hanno deciso di prendere una lunga pausa di riflessione.

Si prova a toccare l’orgoglio di chi la Reggina l’ha sempre seguita con particolare attenzione ed oggi vive in maniera più distaccata il percorso della squadra amaranto. Perché in palio ci sono tre punti che nell’ottica salvezza possono valere moltissimo e quindi segnare un momento decisivo della stagione.

La partita che si giocherà con il Monopoli è di grande importanza, i prezzi sono alla portata di tutti, l’occasione è quella giusta per tornare a far sentire la propria voce ed il sostegno in uno stadio, il Granillo, che solo fino a qualche anno addietro, riusciva ad essere spesso decisivo.

Si provi a mettere tutto alle spalle, rancori, delusioni, amarezze, polemiche. Si torni a pensare ad una cosa unica che è il bene della Reggina ed al risultato da raggiungere. Per tutto il resto, una volta arrivati bene al traguardo, ci sarà tempo per analisi approfondite e decisioni da prendere.

M.F.