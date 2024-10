Benevento, Agostinelli convoca il consulente medico, quattro calciatori da valutare

Squadra in ritiro, alcuni giocatori non si sono allenati nella giornata di ieri

A Benevento la situazione è caldissima, la squadra è fortemente contestata e dopo la sconfitta con la Spal è addirittura precipitata all’ultimo posto della classifica. Il presidente Vigorito, dopo le dimissioni di Stellone si sta giocando l’ultima carta, quella della disperazione con il quarto allenatore della stagione e quindi l’ingaggio di Agostinelli. Squadra in ritiro a Venticano anche se gli allenamenti però saranno sempre svolti in città. Il nuovo allenatore potrebbe puntare su molti dei senatori anche se deve fare i conti con una serie di problematiche fisiche che riguardano alcuni calciatori come Letizia, Schiattarella, Acampora e Koutsoupias, che ieri non si sono allenati con la squadra. Assente invece Capellini.

Il consulente medico a Benevento

Secondo quanto riferiscono i colleghi di ntr24.tv “il nuovo allenatore per la sfida con la Reggina sta provando diverse soluzioni, e deve decidere se affidarsi alla difesa a tre o a quella a quattro. Agostinelli ha preteso ed ottenuto la convocazione in città del consulente medico Stefano Salvatori, che la società ha fatto arrivare direttamente da Roma. Ha chiesto un confronto con lui per fare il punto della situazione in merito alla situazione di diversi singoli, vuole capire se sono guariti sul piano clinico e può utilizzarli a prescindere da quelle che sono le sensazioni degli stessi calciatori“.