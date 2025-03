Beni confiscati alla mafia: a Reggio 41 progetti finanziati per il recupero

Ente destinatario Titolo progetto Importo finanziato

Comune di Rosarno Realizzazione di un Centro antiviolenza 737.000,00

Comune di Rosarno Progetto per la ristrutturazione dell’immobile destinato a sede della Croce Rossa di Rosarno 357.000,00

Comune di Rosarno Abbattimento e ricostruzione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata per la creazione di un asilo nido comunale 981.000,00

Comune di Rosarno COLTIVARE IL G(I)USTO (progetto di valorizzazione agricola, miglioramento dell’impatto ambientale, tutela della biodiversità e dell’habitat paesaggistico e della ricaduta occupazionale. Coltivazione delle Clementine di Calabria ) 120.600,00

Comune di Rosarno Progetto per la realizzazione dell’Autoparco della Polizia Locale e Area per Ammassamento Soccorritori – Protezione Civile, in terreno confiscato alle mafie 440.000,00

Comune di Rosarno PARCO DELLA BIODIVERSITÀ (opportunità di formazione e lavoro, recupero di attività agricole e vecchi mestieri, attivazione di percorsi di educazione ambientale e diffusione di mestieri legati all’ambiente) 750.000,00

Comune di Marina di Gioiosa Ionica Realizzazione di un Centro antiviolenza per donne e minori denominato “Le Gelsominaie” 2.324.500,00

Comune di Gioiosa Ionica LA CASA DI CLELIA (Casa rifugio per donne vittime di violenza) 1.800.000,00

Comune di Stilo TAPOBRANA – VITA NUOVA (Centro antiviolenza) 1.450.000,00

Comune di Brancaleone RECUPERO E VALORIZZAZIONE BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA DESTINARE ALL’AREA NATURALE MARINA PROTETTA DENOMINATA COSTA DEI GELSOMINI 299.964,00

Comune di Caulonia REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA-ANFITEATRO E NIDO D’INFANZIA 2.300.000,00

Comune di Roghudi PARCO VERDE DEL BENESSERE “I merìa chlorò tis ighìa” (spazio pubblico di aggregazione) 1.785.000,00

Città Metropolitana di Reggio Calabria CENTRO SPORTIVO E DI PRIMA ACCOGLIENZA “RIPARO” (destinazione sportiva, socioculturale e umanitaria) 1.999.500,00

Città Metropolitana di Reggio Calabria COMUNITÀ INCONTRO SANTO STEFANO (POLIAMBULATORIO SOLIDALE, CENTRO DIURNO GIOVANI BES, COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI E DISABILI LIEVI) 554.690,52

Città Metropolitana di Reggio Calabria UN FUTURO PER NOI (struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario, destinata a soggetti maggiorenni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale) 393.701,78

Città Metropolitana di Reggio Calabria CENTRO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEL DONATORE (Centro per la salute presso cui effettuare visite informative e screening gratuiti con medici specialisti a favore dei donatori di sangue) 46.065,22

Città Metropolitana di Reggio Calabria IMPRONTE A SUD – Welfare LAB (progetto di welfare di comunità, laboratorio di ricerca, servizi di orientamento al lavoro e formazione, social point per accedere ai servizi socioassistenziali, spazio di co-working e promozione eventi) 126.248,03

Città Metropolitana di Reggio Calabria YES I CAN (accoglienza di giovani con disabilità fisica, integrazione ed inclusione. In particolare, l’appartamento servirà per accogliere giovani atleti con disabilità che prederanno parte alla stagione sportiva del basket in carrozzina) 260.934,00

Città Metropolitana di Reggio Calabria CASA DEL JAZZ [sala per piccoli concerti musicali, audizioni, lezioni o jam session (musica d’insieme), seminari, incontri formativi, convegni] 388.451,00

Comune di Reggio Calabria Recupero innovativo di un grande immobile confiscato in Pellaro per interventi di housing sociale e sostegno all’abitazione di persone in difficoltà 2.400.000,00

Comune di San Ferdinando Lavori di riqualificazione del bene confiscato alle mafie e Realizzazione di un centro sociale e di accoglienza 300.140,00

Comune di San Ferdinando Realizzazione di alloggi a servizio della Caserma dei Carabinieri di San Ferdinando nel bene confiscato alle mafie 754.194,76

Comune di San Ferdinando Progetto per la realizzazione della biblioteca comunale nel bene confiscato alle mafie 294.866,17

Comune di Rizziconi Messa in sicurezza e riconversione a centro socioculturale per i giovani e centro diurno di ascolto per donne e bambini vittime di violenza del bene confiscato 1.600.000,00

Comune di Rizziconi Valorizzazione e riconversione a sede di Protezione Civile del bene confiscato 1.530.000,00

Comune di Cittanova Realizzazione di una foresteria a servizio del Centro cittadino antiviolenza “Mai più soli” 2.000.000,00

Comune di Cittanova Manutenzione straordinaria immobile sito in Via Scionti, al fine di realizzazione Centro antiviolenza (CAV) per donne e bambini 350.000,00

Comune di Palmi Lavori di completamento di un bene confiscato alla criminalità organizzata al fine di destinarlo a Casa Rifugio 340.382,68

Comune di Palmi Lavori di completamento di un bene confiscato alla criminalità organizzata al fine di destinarlo a Centro antiviolenza 333.612,80

Comune di Bagnara Calabra CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA 950.000,00

Comune di Cinquefrondi LA CASA DI ROBERTA – VOLARE VIA DALLA VIOLENZA Centro antiviolenza 2.500.000,00

Comune di Gioia Tauro Casa rifugio – Centro antiviolenza per donne e bambini in beni confiscati alla mafia 2.040.000,00

Comune di Oppido Mamertina Ristrutturazione e adeguamento sismico di un immobile confiscato alla mafia da destinare a casa rifugio, centro diurno per minori in situazioni di disagio e scuola di musica 1.900.000,00

Comune di Santo Stefano in Aspromonte Centro per l’accoglienza, l’inclusione e l’accompagnamento all’autonomia di minori stranieri 1.130.710,57

Comune di Taurianova Lavori di completamento ed efficientamento energetico di immobile confiscato alla mafia da adibire a coabitazione sociale a sostegno dell’alloggio delle persone che vivono in condizione di esclusione 741.108,80

Comune di Melito di Porto Salvo Realizzazione del Centro di Aggregazione Sociale denominato “Scuola della Pace” 55.549,54

Comune di Melito di Porto Salvo La casa dei giovani di Don Benvenuto Malara 106.982,00

Comune di Melito di Porto Salvo Realizzazione Centro di aggregazione giovanile 970.000,00

Comune di Melito di Porto Salvo Villa Placanica: Creazione spazi e servizi per l’accoglienza e il volontariato giovanile nell’antico Borgo Pentedattilo. 310.979,00

Comune di Melito di Porto Salvo Intervento di valorizzazione di un bene confiscato alla criminalità mafiosa da destinare ad attività sociali 25.000,00