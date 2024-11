Benji e Fede al Mondadori Bookstore di Reggio Calabria

di Federica Geria – “Ciao ragazzi, come ben sapete manca pochissimo al disco…uscirà il 21 ottobre, il nostro secondo disco Zero Positivo. Verremo a trovarvi in tutta Italia, per fare una foto con voi e per conoscervi! Se volete partecipare agli eventi basta acquistare il disco nel negozio in cui si terrà l’instore, e potete prenderlo il giorno stesso o nei giorni precedenti!”.

Con queste parole i due artisti Benji e Fede lanciano il loro instore tour, in partenza da Modena il 21 ottobre, giorno di uscita del loro secondo lavoro discografico. Un tour che avanzerà lungo tutto lo stivale e durante il quale non mancherà una tappa a Reggio Calabria.

I due musicisti, Federico Rossi e Benjamin Mascolo, conosciuti tramite il mondo del web, hanno scelto di formare il duo “Benji & Fede” e hanno iniziato a pubblicare insieme cover su YouTube. Grazie a questo trampolino di lancio si sono fatti spazio sempre più nel mondo della musica, guadagnando milioni di fans sulla loro pagina Facebook.

I due cantanti firmeranno le copie del loro nuovo album “0+” all’interno del

Mondadori Bookstore sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, dedicando alle tante fans foto e autografi.

La pagina ufficiale della libreria Mondadori reggina comunica che, durante l’evento, sarà necessario seguire le linee guida (valide in tutti gli instore d’Italia) di seguito riportate:

“Tutti coloro che acquistano il cd “0+” presso il Mondadori Bookstore di Reggio Calabria riceveranno l’esclusivo pass di accesso prioritario per incontrare Benji & Fede lunedì 31 ottobre a partire dalle ore 15:00.

I pass saranno così suddivisi:

da 1 a 200 colore verde

da 201 a 400 colore giallo

da 401 in poi colore bianco

I primi ad entrare saranno coloro che saranno in possesso del pass verde, poi quelli con il pass giallo. I pass generici bianchi entrano in ordine di arrivo e iniziano la coda subito dopo i pass verdi e gialli. A secondo del colore del pass, sarete organizzati in appositi spazi delimitati e a turno, entrerete ed avrete accesso al firma copie con i vostri idoli. E’ fondamentale tenere presente che per ogni CD avrà diritto ad accedere una sola persona, eventuali accompagnatori verranno autorizzati solo in caso di bambini di età inferiore agli 8 anni oppure ai diversamente abili.

Vi anticipiamo che:

– Ci sarà il fotografo (gli scatti saranno pubblicati sulla nostra pagina FB) sono assolutamente vietati selfie;

– I Pass prioritari verranno dati a tutti coloro che acquisteranno il CD “0+” nel Mondadori Bookstore di Reggio Calabria (no altri negozi, no web);

– I Pass prioritari saranno suddivisi in gruppi differenziati dal colore (vi ricordiamo che lo facciamo per evitare a fans e genitori lunghe ore di coda in attesa in Corso Garibaldi prima di entrare);

– Tutti coloro che riceveranno il pass di accesso prioritario avranno la garanzia di poter incontrare Benji&Fede;

– Recatevi in libreria al massimo 2 ore prima dell’evento non assolutamente prima e prendete spazio negli appositi settori colorati;

– Gli artisti solitamente non firmano null’altro che non sia il prodotto in promozione;

– Nessuna intervista con stampa/tv/radio locali il giorno dell’instore, a meno che sia stata con noi preventivamente concordata;

– Si richiede il massimo rispetto delle indicazioni riguardanti la gestione dell’evento.

– Si richiede la massima collaborazione con chi accompagna gli artisti durante l’evento.

In bocca al lupo a tutti quanti i fan di Benji e Fede e buon divertimento!”