Valorizzazione del Made in Italy: a Reggio l’evento ‘Benvenuti in atelier’ di CNA Federmoda

iscoprire il valore del Made in Italy, dell’artigianato, della sartorialità. È questo il tema dell’iniziativa nazionale promossa da CNA Federmoda “Benvenuti in atelier” che ha fatto tappa a Reggio Calabria.

Protagonista la designer, imprenditrice e presidente CNA Federmoda Calabria Giosì Vittoria Barbaro il cui progetto ha ricevuto il patrocinio del dipartimento di Architettura e Design dell’Università Mediterranea e della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Due giornate intense quelle della manifestazione calabrese iniziate con la partecipazione della presidente al convegno universitario “L’handmade in Italy per lo sviluppo locale”, in cui è stato presentato un importante progetto su design e attività produttive in cinque regioni del Sud Italia. Successivamente studenti e docenti hanno visitato l’atelier della presidente in un momento di condivisione e di visione per il futuro.

«La nostra identità sta attraversando un momento di crisi che il sistema imprenditoriale italiano dovrà necessariamente essere in grado di superare in virtù dell’enorme e importantissima sostanza che contraddistingue il nostro Made in Italy», afferma Barbaro.

«L’artigianato, una delle componenti più importanti del vero lusso, continua ad assottigliarsi, correndo il rischio di scomparire per sempre. E non è solo una perdita economica. È una perdita culturale – continua la presidente CNA Federmoda Calabria -. Ciò che auspichiamo è una svolta effettiva, che possa incidere sul territorio, ponendo l’attenzione sul design fatto a mano, riscoprendo le nostre tradizioni, rafforzando il nostro Sud Italia».

«Abbiamo la necessità di fare rete fra scuole, università, associazioni di categoria e imprese. È importante incuriosire nuovamente i giovani, renderli motivati e coinvolgerli attivamente in progetti che rispecchino la loro identità», conclude.

Un obiettivo raggiunto visto che il progetto con gli studenti dell’Università Mediterranea continuerà per tutta la durata dell’anno, coinvolgendoli a pieno nello sviluppo di prototipi di collezione.

“La CNA coltiva una nuova immagine di artigianato, completamente rinnovata, che vuole avvicinare i giovani e renderli protagonisti – afferma il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari -. Iniziative come Benvenuti in Atelier, l’apertura delle imprese artigiane al mondo universitario, sono utili a mostrare il cambiamento in atto, nonché il loro valore. La presidente di CNA Federmoda Barbaro rappresenta pienamente la nostra visione”.