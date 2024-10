Beraldi: ‘Mastour ancora in amaranto. Può fare coppia con Menez’

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo scritto della trattativa portata avanti dalla Reggina per arrivare a Menez, grazie alle dichiarazioni rilasciate da Domenico Beraldi a “Buongiorno Reggina”. L’agenzia B.F.P. Sport segue anche Hachim Mastour, altro giocatore amaranto che dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione: “Hachim è un talento straordinario. Ha avuto una carriera esplosiva all’inizio, poi il girovagare fuori dall’Italia lo ha penalizzato.

Da quando è arrivato alla Reggina ha recuperato una grande forma e riteniamo che mister Toscano possa nuovamente tornare a fargli esaltare le sue qualità. Mastour e Menez insieme? Parliamo di campioni di livello e farli giocare insieme non sarebbe un problema. Si parla sempre di carenza di talenti e la Reggina mi sembra che stia puntando molto sul talento, sicuramente Mastour resterà in amaranto.

Lo scorso gennaio ci sono stati dei contatti per averlo in prestito, ma la società lo stima molto ed è rimasto alla Reggina. Ritengo che in serie B possa valorizzarsi ulteriormente”.