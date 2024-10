Domenico Beraldi: ‘Gallo decisivo. Vi spiego il dettaglio della trattativa Menez’

La B.F.P. Sport cura gli interessi in Italia del francese Jeremy Menez e non solo. Abbiamo già detto delle dichiarazioni dell’agente Fabio Ferrari, facente parte della stessa scuderia, mentre oggi a “Buongiorno Reggina” era ospite Domenico Beraldi che ne ha seguito passo dopo passo la trattativa: “Il matrimonio tra la Reggina e Menez è avvenuto per un innamoramento da ambo le parti. Abbiamo lavorato per filtrare le richieste che sono pervenute a noi, spiegando chi è il presidente Luca Gallo, che squadra è la Reggina, che tipo di tifoseria ha.

Il presidente durante la fase della trattativa, in video, ha parlato con il calciatore, trasmettendogli tutto l’amore, la passione e cosa rappresentano la Reggina e la città di Reggio Calabria. Assolutamente decisivo l’intervento del massimo dirigente.

Circa un mese fa il calciatore ci aveva manifestato la volontà di tornare in Italia. Il percorso della trattativa lo avete seguito tutti attraverso anche le storie su Instagram, la durata è stata di circa tre settimane, per poi definire tutti i passaggi nei giorni scorsi.

Jeremy Menez conosceva la storia della Reggina, ma lui era molto concentrato sul progetto presentato dal DS Taibi e poi confermato dal presidente Luca Gallo. Noi come B.F.P. Sport abbiamo solo dovuto accompagnare il calciatore in questa trattativa, ma, ripeto, sapeva benissimo cosa fosse la Reggina.

Il calciatore, come tutti, chiaramente ha chiesto anche informazioni e gli sono arrivate solo referenze positive. Denis, Mastour, tutti tasselli che hanno portato insieme a tante altre cose Menez a decidere di accettare il trasferimento.

Ha iniziato dietro le punte e poi è stato spostato in attacco. Lui è sempre a disposizione del tecnico e comunque riesce ad esprimere il meglio delle sue qualità in entrambi i ruoli”.