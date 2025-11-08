Camera di commercio Rc: al via le adesioni per il progetto sull’Agrumiturismo

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha pubblicato una manifestazione d’interesse per valorizzare il Bergamotto come attrattore turistico. Obiettivo: progettare e realizzare un itinerario esperienziale dedicato alla scoperta dell’agrume simbolo del territorio.

Chi può partecipare

Il progetto coinvolge produttori, trasformatori e utilizzatori del bergamotto e dei suoi derivati. Aperta anche ai gestori di attrattori culturali. Si raccolgono esperienze e proposte fruibili turisticamente, integrando elementi culturali, paesaggistici ed enogastronomici.

Il contesto: da Bergarè al percorso

L’iniziativa è stata presentata durante Bergarè 2025 con un workshop di co-progettazione che ha riunito filiera bergamotticola, operatori turistici, comunicazione e associazioni.

Le parole del Presidente Tramontana

“Reggio con il suo Bergamotto profuma il mondo”, ha dichiarato Antonino Tramontana.

Il progetto punta a strutturare un’offerta innovativa con il Bergamotto come punto di partenza, estendibile ad arance, clementine, limoni e cedri.

L’“agrumiturismo” è un modello replicabile che unisce natura, cultura, enogastronomia e saperi locali, creando rete tra operatori agricoli, turistici e culturali, con attenzione anche alle aree interne.

Scadenze e prossimi passi

La manifestazione di interesse scade domenica 16 novembre 2025. Il testo è online qui:

https://www.rc.camcom.gov.it/bandi-e-avvisi/pubblicata-la-manifestazione-di-interesse-del-progetto-agrumiturismo

Dopo la raccolta delle adesioni, è previsto un test tour con esperti di turismo e comunicazione per validare l’itinerario e diffondere il racconto esperienziale.