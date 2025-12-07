Bergamotto, l’O.P. Pianagri annuncia i prezzi per la campagna 2025/26 con un incremento

L’O.P. Pianagri comunica ufficialmente i prezzi di riferimento per la campagna del bergamotto 2025/2026, fissati a 0,74 €/kg per il prodotto convenzionale e 0,79 €/kg per il prodotto sostenibile, riferiti al naturale areale di produzione del bergamotto di Reggio Calabria. Il risultato rappresenta un passo significativo per la filiera, raggiunto grazie al grande sforzo dell’industria di riferimento, che ha dimostrato sensibilità e responsabilità nel confermare un incremento del prezzo rispetto alla campagna precedente. Tale risultato è frutto del costante lavoro di interlocuzione e sensibilizzazione condotto dall’O.P. Pianagri, supportata da Confagricoltura, in un contesto produttivo segnato da un’annata scarica e da una minore disponibilità di frutti. L’impegno condiviso ha permesso di garantire condizioni economiche sostenibili per i produttori, sostenendo l’intera filiera anche nei momenti di difficoltà.

Bergamotto di Reggio Calabria: un’eccellenza da tutelare

“L’intesa raggiunta dimostra quanto sia forte il senso di collaborazione tra i diversi attori del comparto – sottolinea l’O.P. Pianagri – e conferma l’importanza di tutelare e valorizzare il bergamotto di Reggio Calabria, un’eccellenza agricola e identitaria del nostro territorio.”

Con questo accordo, l’O.P. Pianagri rinnova il proprio impegno nel promuovere la sostenibilità, la qualità e la competitività del bergamotto di Reggio Calabria, rafforzando il legame tra territorio, produzione e industria.

Il dialogo sul prezzo delle arance

Infine, l’O.P. Pianagri, sotto la regia della Camera di Commercio, insieme alle altre O.P. del territorio, alle principali sigle sindacali che rappresentano gli agricoltori e alle industrie di riferimento, è attualmente impegnata in un percorso di dialogo volto a intervenire anche sulla definizione del prezzo delle arance, con l’obiettivo di assicurare equilibrio, sostenibilità e continuità a un altro comparto fondamentale dell’agricoltura reggina.