A Berlino il bergamotto di Reggio Calabria conquista ministri e presidenti

Il ministro Francesco Lollobrigida, il presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini, vice ministri e sottosegretari. E poi, ovviamente, l’assessore regionale Gianluca Gallo, il direttore Giacomo Giovinazzo e lo staff dirigenziale calabrese al gran completo. Tutti “innamorati” e conquistati, a Berlino nel corso della Fruit Logistica, del Bergamotto di Reggio Calabria.

Apprezzamenti sinceri, condivisioni ed assaggi dei succhi, delle essenze, dei dolcini e di tutto ciò che il Consorzio è riuscito a portare nella fiera mondiale più attesa del settore.

Insieme alla Regione Calabria, il Consorzio si è presentato in Germania per mostrare le novità del prodotto e le ormai note qualità del bergamotto. Dal 7 al 9 febbraio, per tre giorni, spazio dunque al Bergamotto di Reggio Calabria ed ai produttori calabresi, rappresentati da Ezio Pizzi.

In fiera Giovanna Pizzi, produttrice e componente del Cda, Luigi Frammartino noto produttore dell’oro verde di Calabria e Salvatore Friscia produttore e trasformatore oltre che rappresentante, anche, di Legambiente.

“L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per le aziende del comparto ortofrutticolo, così come per quelle operanti nella trasformazione e nell’industria dei processi alimentari”, hanno rimarcato dal Consorzio nel corso delle diverse interviste rilasciate a tv e giornali.

Oltre alla promozione dei prodotti, la tre giorni berlinese ha previsto momenti dedicati all’approfondimento. In particolare,

in uno speech del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, insieme al cedro di Santa Maria del Cedro, alla clementina di Calabria e al limone di Rocca Imperiale, che ha visto la conclusione dei lavori della dirigente del dipartimento, Alessandra Celi, si è voluta rimarcare la sinergia tra le parti in campo per una “nuova narrazione della Calabria e delle sue eccellenze”.

“Siamo pienamente soddisfatti della partecipazione attiva all’evento berlinese. Così come siamo estremamente felici che il direttore del Dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, oltre a tutte le gradite ed importanti visite istituzionali, abbiano colto lo spirito propositivo e le nuove idee di promozione del prodotto in tutti gli ambiti di riferimento”, hanno sostenuto Pizzi ed i rappresentanti del Consorzio.