Cannizzaro ‘lancia’ Berlusconi al Colle: “Sarebbe un grande Presidente della Repubblica”

“Sarà una settimana rovente in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. Per me è un grande onore essere tra i “grandi elettori”, ed anche una grande responsabilità. I leader della Coalizione hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire l’Alta Carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita, in questo momento difficile per tutto il mondo”.

Leggi anche

L’On. Francesco Cannizzaro, attraverso Facebook, sostiene con convinzione la corsa di Berlusconi verso il Colle. Il leader di Forza Italia, secondo Cannizzaro, sarebbe un grande Presidente della Repubblica.

Il responsabile per il Sud di Forza Italia ha sentito personalmente Berlusconi in questi giorni, assicurando come il Cavaliere sia carico e motivato.

“Il CentroDestra si è espresso. Speriamo che il Cavaliere possa a breve sciogliere le riserve, affinché si possa intensificare il lavoro per coinvolgere più “grandi elettori” possibili. Ci siamo sentiti al telefono in questi giorni… riduttivo dire che è ultraMOTIVATO! Siamo sulla strada giusta perché Berlusconi possa essere Presidente della Repubblica. Un grande Presidente. SUPER PARTES”, le parole di Cannizzaro.

Nei giorni era arrivato l’ok anche del leader della Lega, Matteo Salvini. “Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità”, aveva affermato Salvini.