Basket in carrozzina: per la Farmacia Pellicanò arriva la seconda battuta d’arresto

Non sono bastati impegno ed avversari rimaneggiati per conquistare la prima vittoria in serie A

Secondo impegno consecutivo casalingo per la Farmacia Pellicanò che ha accolto al “PalaCalafiore” i sardi della G.S.D. Porto Torres giunti a Reggio in formazione rimaneggiata e composta da soli 7 giocatori.

Il racconto della partita

La partita, iniziata con 40 minuti di ritardo per consentire agli ospiti atterrati a Catania di raggiungere la città, inizia sui binari dell’equilibrio ed a metà del primo quarto è sul 4-6. L’equilibrio, però, sembra durare poco tant’è che, con un parziale di 13-0 Porto Torres si porta avanti staccando i padroni di casa nel giro di un paio di minuti (4-19). Il primo quarto si chiude sul 23 a 6 per i più quotati ospiti.

Secondo quarto che inizia con ritmi decisamente più blandi: da un lato i padroni di casa rei di qualche palla persa di troppo e di poca lucidità in fase conclusiva e, dall’altra, gli ospiti a controllare l’andamento della partita pur riuscendo a realizzare un parziale di 17 a 8 portando così le squadre negli spogliatoi sul 14-40.

Il massimo vantaggio, 54-20, gli ospiti lo raggiungono a metà del terzo quarto di gara con una serie di pregevoli attacchi e relative realizzazioni. La Farmacia Pellicanò, dal canto suo, tenta di reagire ma lo status di neopromossa sembra essere la discriminante rispetto a compagini più esperte e maggiormente quotate anche a livello internazionale come gli avversari odierni. I tre quarti di gara si chiudono con un parziale di 16-20 sancendo un sostanziale equilibrio tra le due formazioni con il tabellone che, però, segna un inequivocabile 30-60 frutto, soprattutto della prima metà di gara.

L’ultimo spicchio di gara viaggia sulla falsa riga del precedente con la Farmacia Pellicanò che offre uno score migliore grazie ad una vena realizzativa maggiore, complice l’appagamento degli ospiti già da tempo sicuri della vittoria. Il parziale è di 19 a 22 portando così il risultato finale sul 49-82. Tra i reggini da segnalare le prove di Ranales (22) e Cardoso (16) mentre tra gli ospiti quelle di Smula (25, miglior realizzatore dell’incontro) e Gomez (20)

Seconda sconfitta consecutiva per la matricola reggina ma, mettendo in conto la forza dei due avversari affrontati, i progressi, seppur visibili, sembrano costanti anche se non ancora sufficienti per brindare alla prima vittoria in A.

Sabato prossimo prima trasferta stagionale in terra orobica contro la Special Bergamo Sport Montello SpA.

Il tabellino della partita

Farmacia Pellicanò BiC Reggio Calabria-G.S.D. Porto Torres: 49-82 (6-23; 8-17; 16-20; 19-22)

Farmacia Pellicanò BiC Reggio Calabria: Rukavisnikovs; Ivanov n.e.; Cardoso 16; Megalizzi n.e.; Ranales 22; Hosseini 2; D’Anna 1; Bundziins n.e.; La Terra 6; Brandimarte 2; Billi. Coach: Cugliandro. Assistente: Marcianò.

G.S.D. Porto Torres: Smula 25; Falchi 8; Gomez 20; Puggioni 8; Pedron; Sallis; Mehiaoui 21. Coach: Peretti.

Arbitri: Mucella e Luca.