Biesse, corso gratuito “Scuola di Cucina” per ragazze madri e donne in difficoltà

Lunedì 5 giugno ore 18.00 presso il Timo Restorant di Reggio Calabria, si conclude il corso di Formazione Gratuito “Scuola di Cucina” rivolto a ragazze madri e donne in difficoltà promosso e voluto dall’Associazione culturale per il Bene Sociale Biesse in collaborazione con la scuola di cucina” Io chef” di Giovanna e Pietro Cartella’ , consegna attestati di partecipazione per tutte le corsiste .

Il corso che è durato 8 settimane ha visto protagoniste 15 corsiste tutte donne che ci sono state segnalate dai centri della Curia, Case Accoglienza e da i Centri Migranti.

Per loro che attraverso questo corso di primo livello hanno potuto imparare un mestiere, si aprono nuovi orizzonti lavorativi, infatti due tra le partecipanti le più meritevoli faranno uno stage di approfondimento dal noto chef reggino Filippo Cogliandro, altre due saranno incluse concretamente nel mondo del lavoro grazie al nostro socio Biesse lo Chef Pietro Cartella’ che le farà lavorare Con un contratto nel proprio locale dando così lavoro a chi si è maggiormente distinta nel corso delle lezione. Anche per tutte le altre però ci sarà l’opportunità di essere chiamate nel momento in cui ci sarà la necessità di ulteriore personale.

Con l’occasione dice la Presidente Biesse Bruna Siviglia -lancio un appello a tutti i ristoratori nel caso avessero necessità di personale possono rivolgersi direttamente alla nostra associazione che potrà segnalare alcune partecipanti al corso Io Chef e seguire così il nostro esempio . Degusteremo anche alcune pietanze preparate dalle ragazze con l’aiuto dello chef Pietro Cartella’ a dimostrazione di quanto hanno imparato nel corso delle lezioni.Tante le istituzioni presenti per tale evento che condivideranno con noi questo momento importante non solo per la nostra associazione Biesse ma per tutta la comunità .

Un grazie di cuore infinito a Giovanna e Pietro Cartella’ a tutta la Scuola di Cucina IO CHEF per la loro grande generosità e professionalità, hanno messo a disposizione gratuitamente tutta la scuola per consentirci di realizzare questo importante Corso di formazione per il bene della nostra collettività.