Big match al Palalumaka: arbitri contro giornalisti

Stasera alle 20 al PalaLumaka sfida amichevole tra arbitri e giornalisti sportivi, nuovo appuntamento di Babbo Natale a Canestro

Questa sera alle ore 20 scenderanno in campo due selezioni “inedite”: la selezione degli arbitri contro quella dei giornalisti sportivi, in un amichevole da non perdere assolutamente.

Un altro evento che arricchisce ulteriormente una bellissima edizione di Babbo Natale a Canestro.

Per chi avesse voglia di non continuare il tour dei “pasti dai parenti”, per chi invece ha fame di palla a spicchi, l’appuntamento è per questa sera alle 20, sempre al palaLumaka!

NON MANCATE!

Fonte: www.lumaka.it