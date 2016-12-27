Big match al Palalumaka: arbitri contro giornalisti
Stasera alle 20 al PalaLumaka sfida amichevole tra arbitri e giornalisti sportivi, nuovo appuntamento di Babbo Natale a Canestro
27 Dicembre 2016 - 13:39 | di Vincenzo Comi
Questa sera alle ore 20 scenderanno in campo due selezioni “inedite”: la selezione degli arbitri contro quella dei giornalisti sportivi, in un amichevole da non perdere assolutamente.
Un altro evento che arricchisce ulteriormente una bellissima edizione di Babbo Natale a Canestro.
Per chi avesse voglia di non continuare il tour dei “pasti dai parenti”, per chi invece ha fame di palla a spicchi, l’appuntamento è per questa sera alle 20, sempre al palaLumaka!
NON MANCATE!
Fonte: www.lumaka.it
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