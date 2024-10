Bike Sharing a Reggio Calabria, tutto pronto per l’inaugurazione

Arriva un nuovo servizio in città, 'Reggio in bici'. Data di inaugurazione, il progetto, le stazioni e tutte le info. Scopri di più

Il bike sharing approda in riva allo Stretto. Reggio in bici è il progetto che promuove azioni e iniziative volte alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile per contrastare l’inquinamento urbano. Inaugurazione fissata per il 14 giugno, tra due settimane quindi i reggini e tutti i turisti potranno usufruire di un nuovo servizio, oramai presente in tutto il territorio nazionale.

LEGGI ANCHE

Reggio in bici punta a promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta, mettendo in sicurezza il territorio e dotandolo di innovativi strumenti digitali.

Ogni bicicletta del bike sharing studiato da Reggio in bici viene fornita da Bicincittà e viene realizzata in bianco e amaranto, i colori di Reggio Calabria, con loghi e grafiche personalizzate per una rapida individuazione.

La bicicletta a pedalata assistita è frutto dell’esperienza maturata nel mondo del bike sharing da Bicincittà. E’ dotata di GPS che ne permette la geolocalizzazione e la batteria si ricarica automaticamente ogni qualvolta questa venga posteggiata.

“Sono arrivate le 130 nuove biciclette del bike sharing, arrivate in città grazie alla vittoria di un bando del ministero dell’ambiente di due anni fa. Di queste 130 bici, 80 saranno “muscolari” e 50 a pedalata assistita per i più pigri”, aveva spiegato il sindaco Falcomatà anticipando il progetto.

LEGGI ANCHE

LE STAZIONI TRADIZIONALI E VIRTUALI

Le stazioni tradizionali:

SANTA CATERINA

UNIVERSITA’

PORTO

OSPEDALI RIUNITI

MUSEO MAGNA GRECIA

PIAZZA ITALIA

CASTELLO ARAGONESE

DUOMO

STAZIONE CENTRALE

CE.DIR

Le stazioni virtuali:

Le stazioni virtuali o umanizzate ampliano notevolmente la rete del bike sharing, grazie alle sedi di università, scuole e importanti realtà del territorio che mettono a disposizione spazi e punti di raccolta per il presidio e la riconsegna delle bici.

Anche le stazioni virtuali sono interamente accessibili via web:

scoprile sull’APP BicinCittà o sul sito www.reggioinbici.it