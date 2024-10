Bike sharing, installate le prime stazioni a Reggio Calabria – FOTO

Il bike sharing a Reggio Calabria inizia, sempre più, a prendere forma. Nella giornata di ieri, giovedì 6 giugno, sono iniziati in alcuni punti ‘caldi’ della città i lavori di installazione delle torrette.

Le stazione sono state posizionate all’inizio del lungomare Falcomatà, di fronte lo storico chiosco del Gelato Cesare e all’interno del parcheggio del Cedir.

Come annunciato dal sindaco Falcomatà il servizio di bike sharing a Reggio Calabria sarà attivo a partire da venerdì 14 giugno.

Il progetto Reggio in bici, attuato nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa- scuola e casa- lavoro, prevede forme di mobilità dolce e alternative verranno messe in pratica in prossimità delle scuole e dei principali poli attrattori presenti nel centro urbano e, allo stesso tempo, si cercherà di promuovere, tra i cittadini, una visione green ed ecosostenibile di città.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://www.reggioinbici.it