Polistena sotto choc, bimba muore travolta da un trattore: aveva soli 5 anni

Polistena si stringe nel dolore per la morte della piccola Chiara Mammola, la bambina di 5 anni che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un drammatico incidente avvenuto durante lavorazioni domestiche con macchine agricole.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità della Piana, colpita da una tragedia che ha lasciato sotto choc l’intero paese.

A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale, che in una nota ha espresso vicinanza ai familiari della piccola, parlando di un momento di «immenso dolore, sconforto e lutto».

Il Comune di Polistena ha inoltre annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie di Chiara. Una decisione assunta, si legge nella nota, per accompagnare quel momento con rispetto, raccoglimento e partecipazione condivisa, nel segno della vicinanza alla famiglia e all’intera comunità.

Di fronte a una tragedia così profonda, il silenzio pesa più di ogni parola. Resta il dolore di una comunità intera, ferita dalla perdita di una bambina così piccola, e il bisogno di stringersi attorno a chi oggi si trova ad affrontare un lutto impossibile da accettare.