'Biondo Gluten Free', a Reggio apre la prima rosticceria dedicata al senza glutine

Apre a Reggio ‘Biondo Gluten Free’, la rosticceria di qualità per tutti gli intolleranti.

L’inaugurazione è fissata per mercoledi 20 dicembre alle ore 17.30, da giovedi 21 dicembre l’apertura normale (a pranzo e cena) per tutti i clienti.

Come trovare ‘Biondo Gluten Free’? Semplice, il nuovo locale si trova a pochi metri di distanza da Biondo e quindi in Via stadio a monte, nei pressi dello stadio Oreste Granillo.

Soddisfatto e orgoglioso l’imprenditore reggino Tommaso Marzullo per la nascita del nuovo progetto.

“I nostri clienti troveranno anche da ‘Biondo Gluten Free’ la consueta qualità dei nostri prodotti abbinata ad un’elevata sicurezza alimentare. Il nuovo locale sarà la casa di tutti gli intolleranti, non solo al glutine. Il nostro banco sarà arricchito da numerosi prodotti dedicati agli intolleranti al glutine, ma la cura del cliente sarà a 360 gradi”, le parole di Marzullo.

Basterà infatti comunicare con almeno un giorno di anticipo la propria intolleranza (al nichel, al lattosio o di un altro tipo) e da ‘Biondo Gluten Free’ sarà possibile trovare ogni tipo di prodotto, preparato su misura per le proprie esigenze alimentari.

“Io, in prima persona, so bene cosa significa essere intollerante essendolo al nichel e al glutine. Da qui nasce l’idea di realizzare questo nuovo locale, esclusivamente dedicato ai clienti che sviluppano diversi tipi di intolleranza. L’attenzione per l’alimentazione e per la qualità dei prodotti utilizzati per i cibi -evidenzia Marzullo- è oramai centrale nella vita di tutti noi, ‘Biondo Gluten Free’ soddisferà ogni tipo di esigenza con la bontà già apprezzata da Biondo”.

L’imprenditore reggino, forte del successo ottenuto in questi anni dal loale di Via stadio a monte, guarda al nuovo progetto che nascerà domani con entusiasmo.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutti i clienti che in questi anni ci hanno dimostrato affetto e continuano a farlo ogni giorno, con una presenza in costante crescita mese dopo mese. ‘Biondo Gluten Free’ vuole arricchire l’offerta del locale “gemello” e assicura di soddisfare tutti i palati con i nostri arancini, pizze e calzoni oramai conosciuti da tutti i reggini, ma con ingredienti dedicati per ogni tipo di intolleranza”.

Tel. 0965.612839