Reggio, la terrazza del MArRC cambia volto. C’è una data per l’inzio dei lavori

La terrazza di Palazzo Piacentini si prepara a cambiare pelle. Non più soltanto uno spazio aperto in occasione di eventi speciali, ma un luogo da vivere ogni giorno, con un punto ristoro stabile e una funzione culturale da preservare.

È questo l’orizzonte tracciato dal direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, a margine della presentazione del Piano strategico 2026-2028.

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L’idea iniziale, prevista dal progetto, era quella di realizzare un vero e proprio ristorante sulla terrazza, con eventuale affidamento in concessione esterna del servizio aggiuntivo. Oggi, però, dalle parole del direttore emerge un indirizzo diverso: una formula più leggera, più flessibile, più vicina a un bistrot, capace però di convivere con una funzione che in questi anni si è rivelata centrale per il museo, quella di sala conferenze e spazio per la formazione.

Sudano ha spiegato con chiarezza che l’obiettivo del museo è rendere la terrazza pienamente accessibile e fruibile nel quotidiano.

“Ci stiamo lavorando. E uno degli obiettivi che vedrete sulla presentazione del piano strategico è appunto l’accessibilità totale della terrazza, che, per noi, vuol dire non apertura solamente quando ci sono gli eventi come oggi, ma apertura giornaliera”.

Per arrivare a questo risultato servirà però un passaggio preliminare. Prima della concessione, infatti, la terrazza dovrà essere adeguata.

“Già a settembre 2026 cominceranno i lavori finanziati per l’adeguamento”, ha annunciato Sudano, lasciando intendere che il percorso è già avviato.

La direzione del museo, però, non vuole sacrificare la vocazione pubblica e culturale di questo spazio. In questi anni la terrazza è stata spesso utilizzata come sala convegni, luogo di incontri, presentazioni e momenti formativi. Una funzione che il direttore considera ormai irrinunciabile.

“Da progetto non era previsto che la terrazza diventasse un’aula formazione, un’aula convegni ma dalla mia esperienza e dagli ultimi due anni, abbiamo visto che questa è un’aula che serve tantissimo nel giornaliero, alle associazioni, a noi per presentare”.

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Ed è proprio qui che si gioca la vera sfida: tenere insieme due anime diverse, quella dell’accoglienza e quella della produzione culturale.

“Non è facile coniugare la giornata del convegno con il cafè, che giornalmente cibo e bevande”, ha ammesso il direttore. Una difficoltà concreta, che però il museo vuole trasformare in un’opportunità.

“Stiamo lavorando anche con progettisti che hanno lavorato su cafè importanti in altri musei nazionali e quindi ci stiamo affidando ad esperti del settore che ci daranno una mano per progettare qualcosa di straordinario”, ha spiegato Sudano.

La direzione, del resto, è netta: la terrazza non potrà diventare un punto ristoro qualsiasi.

“Questa terrazza è straordinaria, il livello di qualità non può scendere ad un semplice bar, dobbiamo lavorare anche su standard molto elevati e lo stiamo facendo”.

Più che un ristorante in senso classico, dunque, prende forma l’idea di un bistrot di qualità, capace di dare continuità all’apertura della terrazza senza cancellarne la funzione culturale. Una soluzione che prova a tenere insieme bellezza, servizi e utilizzo quotidiano, in uno degli spazi più suggestivi del museo e della città.