Novembre da sogno con il Black Friday ‘I Soffici’: un intero mese di sconti – FOTO

Da 'iSoffici' il Black Friday è già iniziato: imperdibili offerte su letti, materassi e complementi d'arredo a prezzi di fabbrica. Scarica ora il catalogo

Novembre diventa il mese del relax totale. A Gioia Tauro il Black Friday arriva prima e dura più a lungo: da “I Soffici – Materassi e letti italiani” iniziano le offerte più attese dell’anno, con sconti fino al 70% su materassi, letti, reti e accessori dedicati al riposo.

Un Black Friday esteso: prezzi di fabbrica per tutto il mese

Non si tratta del solito weekend di sconti. Qui le promozioni valgono per tutto novembre, con ribassi reali e prodotti italiani certificati. Materassi, letti con e senza contenitore, reti motorizzate, poltrone relax e cuscini ergonomici: tutto a prezzi di fabbrica.

Chi cerca qualità e convenienza trova il momento giusto per rinnovare la camera da letto e migliorare il proprio benessere quotidiano.

Dieci anni di esperienza, selezione italiana garantita

“I Soffici” lavora da quasi dieci anni nel settore del riposo, puntando solo su materassi e letti 100% Made in Italy. La scelta è ampia e studiata per ogni esigenza, dalle strutture letto più diffuse alle soluzioni personalizzate per chi ha necessità specifiche.

L’obiettivo è semplice: dormire bene, al giusto prezzo, con prodotti durevoli, certificati e consigli mirati.

Cosa trovi nello showroom

Materassi per ogni postura

Letti con contenitore e senza

Reti a doghe motorizzate

Poltrone relax

Cuscini e supporti cervicali

Uno spazio dove provare, scegliere con calma, e ricevere consigli pratici da chi conosce davvero il mondo del riposo.

Maggiori informazioni

ISoffici – Materassi e letti italiani si trova in via Nazionale, 19 a Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Per maggiori informazioni, visita il sito oppure segui le pagine Facebook e Instagram.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CATALOGO