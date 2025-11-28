Da ‘Maqueda’ è tempo di Black Friday: sconti fino al 50% su abbigliamento curvy e moda autunno-inverno – FOTO

Il regno della qualità e dell’eleganza in taglie comode. Sconti dal 20% al 50% fino a lunedì su abbigliamento e accessori

Da oggi venerdì 28 novembre e fino a lunedì, Maqueda Donna Curvy, la boutique di Reggio Calabria, offre sconti imperdibili per il Black Friday.

Maqueda è il negozio ideale per tutte le donne che cercano capi di abbigliamento in taglie comode. Qui, ogni donna può trovare il capo perfetto per il proprio stile e la propria forma, senza rinunciare alla qualità e all’eleganza.

Black Friday: collezione autunno-inverno a prezzi vantaggiosi

Situato in Via Nicola Fornari 40/42, il negozio di abbigliamento propone una vasta selezione di capi, con sconti dal 20% al 50% su tantissimi articoli.

Da Maqueda è possibile trovare la nuova collezione autunno-inverno, con una selezione di capi che rispondono alle ultime tendenze di moda. Durante il Black Friday, le clienti potranno approfittare di sconti su una vasta gamma di articoli, tra cui:

Pellicce ecologiche , per un look elegante e caldo;

, per un look elegante e caldo; Giubbotti, mantelle e piumini , ideali per l’inverno;

, ideali per l’inverno; Maglieria di lana ;

; Tailleur alla moda ;

; Jeans glitterati e tute da passeggio , per uno stile casual ma trendy;

e , per uno stile casual ma trendy; Accessori esclusivi , tra cui borse, foulard e sciarpe, per completare il look.

, tra cui borse, foulard e sciarpe, per completare il look.

I capi venduti da Maqueda sono Made in Italy, garantendo alta qualità e attenzione ai dettagli. Ogni articolo è progettato per esaltare la figura femminile, con rifiniture fatte a mano.

Maggiori informazioni

Maqueda Donna Curvy accoglie tutte le donne che desiderano rinnovare il proprio guardaroba con capi alla moda, belli e comodi da indossare e realizzati con materiali di alta qualità.

Via Nicola Furnari n. 42, Reggio Calabria

Visita le pagine Facebook – Instagram

La boutique è aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Non perdere l’occasione di fare shopping con gli sconti Black Friday da Maqueda Donna Curvy!