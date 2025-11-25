Black Friday da Villa Arangea: offerte su torroni, panettoni e cestini natalizi – FOTO

Il Black Friday inaugura ufficialmente la stagione delle feste e, a Reggio Calabria, Villa Arangea accoglie questo periodo con una selezione di dolci pensata per chi desidera prepararsi per tempo al Natale. La storica pasticceria dell’Emily’s Group propone uno sconto dedicato ai suoi prodotti più rappresentativi: torroni, panettoni artigianali e cestini natalizi realizzati con una scelta curata di specialità tipiche.

Un Natale che inizia dai sapori della tradizione

Con l’avvicinarsi delle festività, tornano i profumi che accompagnano ogni dicembre. Oltre ai torroncini croccanti e ai bacetti artigianali, Villa Arangea presenta i suoi panettoni artigianali, frutto di una lievitazione lenta e di ingredienti selezionati.

A questi si affiancano i cestini natalizi, una delle proposte più apprezzate per chi cerca un regalo elegante e già pronto da donare.

All’interno dei cesti trovano posto panettoni confezionati a mano, creme spalmabili artigianali, torroncini, cioccolatini, bottiglie di spumante e liquori tipici calabresi come limoncello, amaro e bergamotto. Il tutto impreziosito da confezioni natalizie, nastri dorati e decorazioni che rendono ogni cesta un dono completo e ricercato.

Torroni e bacetti: i classici che tornano immancabili

Tra le proposte della pasticceria rimangono protagonisti i torroncini croccanti e i bacetti, preparati con attenzione alle materie prime e alle ricette tradizionali, nei gusti:

Torroncino Croccante

Bianco

Cioccolato

Ostia

Pistacchio

Bergamotto

Bacetti Artigianali

Gianduia

Bianco

Rum

Pistacchio

Bergamotto

Ogni prodotto del laboratorio di Villa Arangea è pensato per portare in tavola un Natale genuino e legato al territorio. Panettoni, cestini natalizi, torroni e bacetti raccontano una tradizione fatta di sapori familiari e lavorazioni artigianali che restano un segno distintivo della pasticceria.

Sconto del 20% per il Black Friday

Fino al 30 novembre 2025, Villa Arangea applica uno sconto del 20% su torroncini, bacetti, panettoni e cestini natalizi.

Un’occasione utile per scegliere con calma i dolci delle feste e prepararsi al Natale con la qualità che da sempre caratterizza la pasticceria.