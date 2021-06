È prevista per le 18 e 45 del 22 giugno al Museo Diocesano di Reggio Calabria la presentazione di “Scopri Reggio”, il blog interamente creato dagli studenti dell’Ite Piria, risultato di uno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), che mette in risalto la figura professionale di “Promotore territoriale”.

Sarà proprio la dirigente Anna Rita Galletta ad aprire le danze dell’evento tanto atteso, seguita dai saluti della direttrice del museo Lucia Lojacono.

Il tutto supportato dalla performance dell’Orchestra d’archi - Conservatorio “F. Cilea” di Reggio e dall’intervento del sindaco della Città metropolitana Giuseppe Falcomatà.

Presenti alla manifestazione anche Grazia Condello, responsabile Pcto dell’istituto, Anna Benedetto, referente del progetto, e Alfredo Pudano, referente della Rete nazionale per le metodologie didattiche e innovative.

L’incontro vedrà inoltre la partecipazione di Rosanna Scopelliti, assessore comunale all’istruzione, e di Carmelo Versace, consigliere metropolitano all’istruzione, Università e ricerca e marketing territoriale.

Il blog verrà illustrato nel concreto, così come sarà spiegata la sua nascita e la sua evoluzione. Un percorso che ha puntato all’inclusione e la cui riuscita è dovuta al grande impegno e senso di responsabilità di studenti e docenti.