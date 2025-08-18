Torna un’icona dance in Calabria, al Vulcano Beach Club il grande show (al tramonto) di Bob Sinclair

L’artista francese è pronto a fare scatenare il pubblico del noto lido della provincia di Reggio. E' il closing dei 'Sanset Party' dopo Afrojack e dj Prezioso

Il 24 agosto il Vulcano Beach Club di Gioia Tauro si trasformerà nel cuore pulsante della musica internazionale con l’arrivo di una vera e propria icona della scena dance mondiale: Bob Sinclar.

L’artista francese, celebre per aver portato la house music nelle classifiche internazionali, sarà protagonista di un Sunset Party che promette emozioni, energia e divertimento fino a notte fonda.

L’evento inizierà alle 17:00, offrendo al pubblico l’esperienza unica di ballare di fronte al mare al calar del sole, in un’atmosfera magica e suggestiva.

La carriera di una leggenda della house music

Con una carriera che supera i vent’anni, Bob Sinclar è considerato uno dei dj e produttori più influenti al mondo.

I suoi brani hanno fatto la storia della musica elettronica, diventando colonne sonore di intere generazioni e facendo ballare milioni di persone nei club e nei festival più prestigiosi del pianeta.

Dalla sua consacrazione negli anni 2000 fino ai successi che ancora oggi dominano le playlist globali, Bob Sinclar ha dimostrato di saper unire ritmo, eleganza e innovazione musicale. Ogni suo set è un viaggio sonoro capace di coinvolgere e far vibrare il pubblico dall’inizio alla fine.

Un evento esclusivo a Gioia Tauro

Il Vulcano Beach Club, già punto di riferimento per l’estate calabrese, ospiterà questo appuntamento imperdibile riservato a un pubblico adulto (18+).

L’organizzazione garantisce un mix perfetto di musica, spettacolo e location suggestiva, trasformando la serata in un evento che rimarrà nella memoria di tutti i partecipanti.

Servizio Bus Navetta: come arrivare all’evento

Per rendere l’esperienza ancora più comoda e sicura, l’organizzazione ha predisposto bus dedicati da diverse località della Calabria.

Bus N1 (Arrivo previsto al Vulcano ore 17:30)

Reggio Calabria (La Luna Ribelle) – 16:15

Villa San Giovanni (Stazione) – 16:30

Scilla (Largo Tripi) – 16:45

Bagnara (Uscita autostradale) – 17:00

Palmi (Trodio) – 17:15

Bus N2 (Arrivo previsto al Vulcano ore 17:45)

Tropea (Benzina Esso) – 16:00

S. Domenica (Piazza Centrale) – 16:15

Capo Vaticano (Shaker Bar) – 16:30

Coccorino (Piazza Vico Trieste) – 16:45

Joppolo (Contrada Rocola) – 17:00

Nicotera (Benzina Solano) – 17:15

S. Ferdinando (Crema & Cioccolato) – 17:30

Bus N3 (Arrivo previsto al Vulcano ore 17:15)

Rizziconi (Farmacia De Lorenzo) – 16:00

Taurianova (C.C. Cometa) – 16:15

Cittanova (Viale Regina Elena) – 16:30

Polistena (Peguy) – 16:45

Rosarno (Medmea) – 17:00

? Info-line Bus: 377 1507018

Informazioni utili

Data: 24 agosto

⏰ Orario di inizio: 17:00

Location: Vulcano Beach Club – Gioia Tauro

Evento riservato ad un pubblico adulto (18+)

Info & Prenotazioni: 327 1858430 – 393 5422166

INFO BIGLIETTI