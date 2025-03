Zvonimir Boban a Reggio parla anche di Reggina e ricorda quel 2-2…

Un nuovo evento organizzato dalla Città Metropolitana nel contesto della mostra “Il Calcio è arte“, e altri due grandi campioni a Reggio Calabria come Shevchenko, in collegamento e Boban. Quest’ultimo, intervistato prima della manifestazione, ha parlato anche di Reggina: “Si ricordo, abbiamo giocato un’amichevole, anzi, c’è stato anche un 2-2 a San Siro con Sheva che sbagliò un calcio di rigore. Vero, per la Reggina segnò Pirlo, non ricordo più niente (ride). Certo, i fallimenti sono sempre dolorosi e mi dispiace, a Reggio c’è stato calcio importante, si è fatta la serie A, la B per tanti anni, credo che adesso risalirà”.