Bocale Admo: ‘Un calcio per la Legalità’

Si ricorda la figura di Emilio Campolo. Presenti anche Lazzaro e Bagaladi

Il Bocale Calcio ADMO, in collaborazione con l’Associazione Don Lorenzo Milani, è lieto di annunciare il triangolare di calcio che si terrà domani alle ore 15:00 presso il Campo Sportivo “Campoli” di Bocale.

L’evento sportivo sarà dedicato al ricordo di Emilio Campolo, figura cara alla comunità, e rappresenterà un momento di condivisione, memoria e valori attraverso lo sport.

Al triangolare prenderanno parte, oltre alla formazione organizzatrice, anche le squadre del Lazzaro e del Bagaladi, in un pomeriggio all’insegna del fair play e della partecipazione.