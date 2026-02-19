Bocale, calciatrice aggredita: arrivano le decisioni del Giudice Sportivo

"Il Bocale Calcio Admo continuerà il proprio percorso con rigore, fermezza e rispetto delle istituzioni, senza arretrare di un passo nella tutela delle proprie atlete e della propria dignità"

“Il Giudice Sportivo Territoriale ha emesso la decisione definitiva in merito al match del campionato femminile di calcio a 5 tra il Bocale Calcio Admo contro una squadra locale, gara sospesa a Gioia Tauro, accertando negli atti ufficiali la dinamica dei fatti, compresa l’aggressione subita da una nostra calciatrice.

La pronuncia parla con la forza dei documenti e delle risultanze ufficiali.

Dopo il nostro primo comunicato abbiamo scelto di non replicare ulteriormente, nonostante ricostruzioni pubbliche che hanno tentato di ribaltare la realtà dei fatti e di mettere in discussione la nostra credibilità. Abbiamo mantenuto un silenzio istituzionale, affidandoci esclusivamente alla Giustizia Sportiva e alle autorità competenti. La risposta è arrivata, puntuale e inequivocabile.

Il Bocale Calcio Admo non ha necessità di costruire narrazioni né di alimentare polemiche. La nostra storia, il lavoro svolto sul territorio e l’impegno concreto nel calcio femminile sono elementi riconosciuti e stimati ben oltre il rettangolo di gioco. In contesti come questo, sarebbe stato più opportuno adottare prudenza e responsabilità istituzionale, evitando dichiarazioni non rispondenti agli atti ufficiali che rischiano di ledere l’onorabilità altrui.

Ringraziamo la Giustizia Sportiva per aver ristabilito con chiarezza la verità dei fatti e le Forze dell’Ordine per la tempestività e la professionalità dimostrate nell’immediatezza dell’accaduto. Per quanto ci riguarda, la vicenda è formalmente chiusa.

Il Bocale Calcio Admo continuerà il proprio percorso con rigore, fermezza e rispetto delle istituzioni, senza arretrare di un passo nella tutela delle proprie atlete e della propria dignità”.

