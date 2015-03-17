Bocale Calcio: Consolato Benedetto convocato in rappresentativa
Il centrocampista del Bocale Calcio 1983 è stato chiamato nella rappresentativa regionale juniores per preparare il Torneo delle Regioni
17 Marzo 2015 - 09:42 | di Vincenzo Comi
Il centrocampista Consolato Benedetto è stato convocato per la rappresentativa regionale juniores. Un altro riconoscimento per la società Bocale Calcio 1983 da sempre attenta ai giovani.
Benedetto dovrà presentarsi Giovedi 19 Marzo alle ore 14.15 presso il Campo Sportivo Comunale “S.Maria” di Cittanova per effettuare un allenamento selettivo in preparazione del prossimo “Torneo delle Regioni”.
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