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Bocale Calcio: Consolato Benedetto convocato in rappresentativa

Il centrocampista del Bocale Calcio 1983 è stato chiamato nella rappresentativa regionale juniores per preparare il Torneo delle Regioni

17 Marzo 2015 - 09:42 | di Vincenzo Comi

Campo di calcio, immagine per la convocazione di Consolato Benedetto del Bocale Calcio

Il centrocampista Consolato Benedetto è stato convocato per la rappresentativa regionale juniores. Un altro riconoscimento per la società Bocale Calcio 1983 da sempre attenta ai giovani.

Benedetto dovrà presentarsi Giovedi 19 Marzo alle ore 14.15 presso il Campo Sportivo ComunaleS.Maria” di Cittanova per effettuare un allenamento selettivo in preparazione del prossimo “Torneo delle Regioni”.

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