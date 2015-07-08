Bocale Calcio: ecco l’organigramma societario

Nuovo presidente onorario, direttore generale e un occhio al settore giovanile: il Bocale Calcio 1983 completa i quadri societari 2015/16

Dopo aver affidato la panchina al tecnico Sergio Campolo, la società Bocale Calcio 1983 continua a programmare la prossima stagione.

Campolo insieme al direttore sportivo Nino Cogliandro sta incontrando ogni singolo giocatore della rosa per carpirne le intenzioni. Se da una parte si cura il lato prettamente legato al campo, dall’altra il Bocale mira a consolidare l’assetto societario, tant’è che Cogliandro e soci si sono incontrati presso il ristorante la “Primula” di Bova Marina per un rimpasto dei quadri societari.

Le novità nel quadro dirigenziale

La novità riguarda Filippo Cogliandro che non ricoprirà nessun ruolo. Lo storico dirigente biancorosso lascia quindi la carica di presidente onorario rivestita nella scorsa stagione. Di questa figura è stato insignito il dott. Mimì Pellicanò.

La presidenza della società è stata nuovamente affidata ad Antonio Sapone mentre il co-presidente è Domenico Dorato. Due vicepresidenti, Nino Spinella e Filippo Vadalà.

Confermatissimo il direttore sportivo Nino Cogliandro, la new entry riguarda però la figura di direttore generale affidata a Nuccio Pizzimenti che dopo una stagione in stand-by rientra a pieno titolo in società. Team Manager Valerio Sgrò, addetti allo stadio “Campoli” di Bocale Giovanni Saviano e Domenico Martino. La parte amministrativa sarà ancora curata dal dott. Commercialista Francesco Cuzzola.

Entra in società Franco Tripodi imprenditore di San Leo alla sua prima esperienza nel mondo del calcio a 11, un veterano invece per quel che riguarda il calcio a 5, ricoprirà la carica di consigliere.

Il settore giovanile

Il Bocale calcio 1983 guarda con una certa importanza anche al settore giovanile tant’è che farà parte dello staff anche Antonino Laganà, talent scout che già da qualche settimana ha organizzato diversi stage presso il “Campoli” di Bocale.

L’obiettivo è creare un settore giovanile che negli anni a venire possa essere linfa per la prima squadra.

L’organigramma societario 2015/16:

Presidente Onorario: Mimì Pellicanò

Presidente: Antonio Sapone

Co-Presidente: Domenico Dorato

Vicepresidenti: Nino Spinella, Filippo Vadalà

Team Manager: Valerio Sgro

Direttore Genarale: Nuccio Pizzimenti

Direttore Sportivo: Nino Cogliandro

Amministrativo: Francesco Cuzzola

Addetto allo stadio: Giovanni Saviano, Domenico Martino

Consigliere: Franco Tripodi

Talent Scout: Antonino Laganà

Addetto Stampa: Giuseppe Praticò