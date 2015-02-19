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Bocale Calcio. L’ultimo arrivato Mileto non ha dubbi: “Ci salveremo!”

L'ultimo arrivato in casa Bocale parla della sconfitta di Paola, della gara con il Guardavalle e di una salvezza senza play out

19 Febbraio 2015 - 17:01 | di Redazione

Vincenzo Mileto, nuovo giocatore del Bocale Calcio, intervista sull'obiettivo salvezza

Vincenzo Mileto, ultimo arrivato in casa Bocale, non ha dubbi, questa squadra può raggiungere la salvezza diretta senza passare dai play out. A Paola è mancata la giusta concentrazione.
D: Brutta sconfitta in quel di Paola, dimenticare in fretta è d’obbligo, come state preparando la gara col Guardavalle?
Abbiamo fatto una prestazione al di sotto di quelle che sono le nostre possibilità e che sappiamo fare e di conseguenza quando giochi in campi difficili come quello di Paola e non affronti la gara con la giusta concentrazione vieni punito. Stiamo lavorando bene come ogni settimana per preparare al meglio la partita con il Guardavalle e sono sicuro che faremo un ottimo risultato conquistando tre punti fondamentali.
D: Cosa ti ha spinto ha scegliere il Bocale?
Sono stato voluto dal mister e per questo lo ringrazio  tanto. Ho scelto il Bocale calcio perchè oltre ad essere una società seria, è una grande famiglia.
D: Da qui alla fine del campionato, questa squadra può raggiungere la salvezza diretta?
Sono sicuro che se scenderemo in campo con la giusta concentrazione e daremo tutti il 100%, io in primis. Possiamo tranquillamente salvarci con tre o quattro giornate di anticipo.

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