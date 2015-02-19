Bocale Calcio. L’ultimo arrivato Mileto non ha dubbi: “Ci salveremo!”

Vincenzo Mileto, ultimo arrivato in casa Bocale, non ha dubbi, questa squadra può raggiungere la salvezza diretta senza passare dai play out. A Paola è mancata la giusta concentrazione.

D: Brutta sconfitta in quel di Paola, dimenticare in fretta è d’obbligo, come state preparando la gara col Guardavalle?

Abbiamo fatto una prestazione al di sotto di quelle che sono le nostre possibilità e che sappiamo fare e di conseguenza quando giochi in campi difficili come quello di Paola e non affronti la gara con la giusta concentrazione vieni punito. Stiamo lavorando bene come ogni settimana per preparare al meglio la partita con il Guardavalle e sono sicuro che faremo un ottimo risultato conquistando tre punti fondamentali.

D: Cosa ti ha spinto ha scegliere il Bocale?

Sono stato voluto dal mister e per questo lo ringrazio tanto. Ho scelto il Bocale calcio perchè oltre ad essere una società seria, è una grande famiglia.

D: Da qui alla fine del campionato, questa squadra può raggiungere la salvezza diretta?

Sono sicuro che se scenderemo in campo con la giusta concentrazione e daremo tutti il 100%, io in primis. Possiamo tranquillamente salvarci con tre o quattro giornate di anticipo.